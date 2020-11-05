Британское правительство возвращает контроль над производством ядерного оружия

Великобритания вновь берёт производство ядерного оружия под государственный контроль. Вчера, 3 октября, портал upi.com сообщил о том, что со следующего года Atomic Weapons Establishment вернётся в состав Минобороны.

С 2000 года организация Atomic Weapons Establishment PLC управляется группой компаний во главе с Lockheed Martin. Коммерческий контракт был рассчитан до 2025 года, но будет расторгнут досрочно. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил парламенту, что с июня 2021 года AWE будет полностью принадлежать Минобороны.

Штаб-квартира Atomic Weapons Establishment PLC в Олдермастоне, Англия Источник изображения: upi.com

«После тщательного анализа Министерство обороны пришло к выводу, что AWE станет независимой организацией, полностью принадлежащей Министерству обороны. Изменение модели отменит текущие коммерческие договорённости, повысив манёвренность Министерства обороны в будущем управлении средствами ядерного сдерживания Великобритании, а также обеспечит достижение основных целей в соотношении цены и качества для налогоплательщиков», — заявил Уоллес.

Ранее Минобороны Великобритании неоднократно критиковало Atomic Weapons Establishment, в том числе, обвиняя его руководство в расточительстве. В 2019 году AWE выплатила акционерам $105 млн, несмотря на перерасход средств и нарушения техники безопасности, подвергшись критике со стороны Национального аудиторского управления Великобритании.