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Интерфакс-АВН

В Швейцарии решили задействовать армию для борьбы с COVID-19

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Военнослужащий ВС Швейцарии
Военнослужащий ВС Швейцарии.
Источник изображения: Sean Gallup/Getty

Париж. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Власти Швейцарии в среду приняли решение задействовать армию для оказания помощи медицинским службам, ведущим борьбу с распространением коронавируса в стране.

"Федеральный совет решил оказать помощь сфере общественного здравоохранения, задействовав до 2,5 тыс. военных", - говорится в коммюнике, опубликованном по итогам заседания правительства Швейцарии.

Отмечается, что военнослужащие будут работать в больницах, а также проводить тестирование населения на COVID-19 и при необходимости осуществлять транспортировку заболевших.

Во время первой волны коронавируса в стране швейцарская армия занималась доставкой населению миллионов масок.

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Страны
Швейцария
Проекты
Медицина
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