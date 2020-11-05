Британцы создадут систему взаимодействия пилотируемых вертолетов и беспилотников.

Армия США заключила с американской компанией BAE Systems контракт на разработку системы MUM-T, которая позволит пилотируемым вертолетам взаимодействовать с беспилотными летательными аппаратами. Согласно сообщению компании, такая система, в частности, будет устанавливаться на винтокрылые летательные аппараты, создание которых в настоящее время ведется в рамках тендера FVL.

Концепция MUM-T относительно вертолетной техники предполагает, что экипажи пилотируемых вертолетов смогут в полете управлять беспилотными летательными аппаратами. При этом речь идет не только об обмене разведывательными данными, но и о контроле над аппаратом на всех этапах полета, включая взлет и посадку.

Кроме того, MUM-T предполагает, что беспилотники смогут действовать в полностью автоматическом режиме, выполняя определенные задачи в паре с пилотируемым вертолетом. Наконец, экипажи вертолетов смогут взаимодействовать с беспилотными аппаратами на уровне простой постановки задачи, способы решения которой дроны должны будут уже искать самостоятельно.

В рамках соглашения с Армией США, стоимость которого составила 9 миллионов долларов, BAE Systems должна будет разработать интерфейс «человек — машина», систему управления беспилотными аппаратами и систему управления данными. Все работы будут проводиться на предприятиях BAE Systems в Массачусетсе и Калифорнии. Другие подробности проекта не раскрываются.

Ранее Европейское оборонное агентство объявило тендер на разработку технологии MUM-T. В рамках конкурса компании-участники также должны будут создать систему, которая позволит переводить пилотируемые вертолеты в беспилотный режим. На финансирование разработок Евросоюз намерен направить не более 22 миллионов евро.

Василий Сычёв