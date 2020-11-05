Капля лака едва не стала причиной аварии ракеты Falcon 9

Ракетный двигатель

В NASA, с отсылкой на заявление SpaceX, озвучили официальную причину отмены запуска ракеты Falcon 9, который был назначен на 2 октября текущего года. Расследование длиной в месяц показало, что запуск сорвался из крошечной капли лака диаметром всего 2 мм, которая нарушила работу предохранительного клапана ракеты. Но самое тревожное в том, что никто из специалистов агентства и инженеров подрядчиков не понимает, как это произошло.

Во время запуска ракеты Falcon 9 произошел фальшстарт – из девяти двигателей первой ступени на двух зажигание почему-то включилось раньше положенного. Это не относится к экстремальным ситуациям, но в NASA решили перестраховаться. Запуск отменили, двигатели сняли и отправили на испытательный полигон. Там и выяснилось, что предохранительный клапан был заблокирован каплей лака, из-за чего газогенератор срабатывал раньше срока. Лак удалили и двигатель вновь заработал в штатном режиме. Происхождение лака установили быстро – это защитное покрытие, которое наносят на алюминиевые детали перед анодированием, и которое потом надлежит удалить. Вероятно, капельку диаметром всего 2 мм просто не заметили, однако она оказалась именно в том месте, где сумела нарушить работу всего огромного двигателя. Инженеры проверили все построенные двигатели для ближайших миссий SpaceX и нашли еще два аналогичных дефекта, из-за чего пришлось перенести старт Crew-1. Инцидент с лаком вызывает удивление и опасение, потому что ничего подобного ранее с двигателями Merlin не происходило. Компания SpaceX за последние полтора десятка лет создала и запустила в космос сотни таких двигателей, но с подобной проблемой столкнулась впервые.