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Техкульт

В MIT разработали подводную систему навигации, которая питается энергией звука

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Система позиционирования UBL

При всех неоспоримых достоинствах система навигации GPS оказывается совершенно бесполезной под толщей воды. Причина этого известна – вода рассеивает радиоволны. Действующие подводные радары и гидролокаторы на субмаринах – это, как правило, сложные, громоздкие системы, для работы которых требуется большое количество энергии.

А как быть с источниками питания на небольших автономных устройствах, которые много времени проводят в открытом море, где занимаются сбором различных данных? Очевидно, что обычные аккумуляторы для этого не годятся. Исследователи Массачусетского технологического института (MIT) совместно с Управлением военно-морских исследований США предложили использовать в качестве источника энергии для таких аппаратов пьезоэлектрические материалы, генерирующие электрический заряд при воздействии фоновых звуковых волн, которыми переполнено окружающее пространство. Система получила название Underwater Backscatter Localization (UBL). Поступивший на ее приемник сигнал в звуковом диапазоне приводит в действие пьезоэлектрический элемент. Полученная в результате этого энергия через систему датчиков преобразуется в сигнал, который можно использовать как для зондирования окружающей среды, так и для определения собственного местоположения. Эффективность UBL уже была проверена на больших глубинах, на очереди – возможность ее использования на мелководье. В перспективе UBL найдет применение в роботизированных подводных устройствах нового поколения для выполнения различных функций, в частности картографирования, автоматизированного мониторинга и навигации.

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Страны
США
Проекты
GPS
Робот
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