Летающий автомобиль AirCar компании Klein Vision совершил первый полет

Аэрокар AirCar

Известный дизайнер аэрокаров, создатель и директор компании Klein Vision Стефан Кляйн опубликовал видеозапись первого полета прототипа разработанного им летающего автомобиля AirCar.

В наземном варианте он представляет собой четырехколесный двухместный автомобиль. Перед взлетом хвостовая часть аэрокара удлиняется примерно на 60 см, открывая отсеки с крыльями, которые выдвигаются и раскладываются особым образом.

Аэрокар AirCar

Полет аэрокару обеспечивает двигатель в хвостовой части и двухлопастной несущий винт. После приземления трансформация из самолета в автомобиль происходит в обратном порядке. Пока ничего не сообщается о типе двигателей, системе привода, скорости и дальности полета на земле и в воздухе. В Klein Vision говорят, что благодаря легкой композитной компоновке кузова предполагается создание 3-х, 4-х местных, а также двухмоторной и амфибийной версий AirCar.