Войти
Техкульт

Летающий автомобиль AirCar компании Klein Vision совершил первый полет

97
0
0

Аэрокар AirCar

Известный дизайнер аэрокаров, создатель и директор компании Klein Vision Стефан Кляйн опубликовал видеозапись первого полета прототипа разработанного им летающего автомобиля AirCar.

В наземном варианте он представляет собой четырехколесный двухместный автомобиль. Перед взлетом хвостовая часть аэрокара удлиняется примерно на 60 см, открывая отсеки с крыльями, которые выдвигаются и раскладываются особым образом.

Аэрокар AirCar

Полет аэрокару обеспечивает двигатель в хвостовой части и двухлопастной несущий винт. После приземления трансформация из самолета в автомобиль происходит в обратном порядке. Пока ничего не сообщается о типе двигателей, системе привода, скорости и дальности полета на земле и в воздухе. В Klein Vision говорят, что благодаря легкой композитной компоновке кузова предполагается создание 3-х, 4-х местных, а также двухмоторной и амфибийной версий AirCar.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.11 01:18
  • 91
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 05.11 00:11
  • 165
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 04.11 23:50
  • 6
Путин остался недоволен «Роскосмосом»
  • 04.11 23:17
  • 4
Специалистов в технопарке «Сколково» агитировали эмигрировать вместе с проектами
  • 04.11 22:22
  • 60
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 04.11 20:58
  • 46
"Эпоха" с 57-мм пушкой значительно повысит возможности БМП-3
  • 04.11 20:36
  • 82
Танки «хоронить» рано: как в США оценили конфликт в Карабахе
  • 04.11 19:33
  • 1
Россия создаст собственную схему регулирования Интернета – президент РФ
  • 04.11 19:18
  • 9
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 04.11 18:52
  • 1
Информация как поле боя
  • 04.11 18:24
  • 1
Раскрыты характеристики обновленного автомата Калашникова
  • 04.11 16:42
  • 2
Программа висит: Путин упрекнул Роскосмос в срыве сроков
  • 04.11 15:53
  • 9
Армения близка к потере Карабаха: Азербайджан вышел на подступы к Шуше и Лачину (Цензор.НЕТ, Украина)
  • 04.11 14:39
  • 2141
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.11 13:58
  • 27
Самая неуязвимая - в Нагорном Карабахе подбита лишь одна ЗСУ-23-4 "Шилка"