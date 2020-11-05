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Компания "КодЛикс" разработала нейросеть, обнаруживающую оружие в багаже

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Разработана нейросеть, определяющая наличие огнестрельного оружия в багаже. Новинку программного обеспечения представила российская IT-компания "КодЛикс". Нейросеть интегрирована в ПО рентгеновской досмотровой установки. На презентации компании видно, что с помощью разработки можно безошибочно определить наличие оружия.

Человек кладет в вещи пистолет – в багажник, дорожную сумку. Оружие окружают одежда, обувь и т.д. Багаж ставится на ленту, в это время на мониторе четко видно полностью все содержимое. Проводящему досмотр человеку не нужно догадываться по очертаниям, что внутри: на экран выводится изображение, где отчетливо виден спрятанный пистолет. Он очерчен зеленым цветом. Нейросеть для определения оружия в потоке багажа на транспорте безошибочно определила его и в чемодане, и в дорожной сумке, и в кожаной барсетке. Это позволяет обезопасить других пассажиров уже на первом этапе досмотра и привлечь пассажира к ответственности.

Для справки: нейросеть представляет собой обучаемую систему. Она действует по заданным алгоритмам и формулам, учитывая прошлый опыт. Также она отличается тем, что может работать с неполными данными, иногда даже неверными. А в упомянутой отрасли нейросеть особенна ценна тем, что убирает человеческий фактор: она беспристрастна и работает намного быстрее самого человека.

Разработчик наукоёмкого программного обеспечения – компания "КодЛикс" – профессионал в своем деле. Ее штат включает таких специалистов, как программисты, архитекторы, ученые, эргономисты, технические писатели. Компания занимается также исследованиями в таких сложных областях, как техническое зрение, искусственный интеллект, машинное обучение. Внедрение разработок и создание программной документации она тоже берет на себя.

У "КодЛикс" есть государственная аккредитация, в 2008 года коллектив компании работал в интересах Министерства обороны России, имеет несколько наград за свои достижения. В нынешнем виде организация, объединившая в себе лучшие умы, работает с 2018 года.

Перечень услуг компании "КодЛикс":

  • разработка ПО (наукоемкое программное обеспечение, для управления оборудованием, системы распознавания, анализа, отображения, системы управления, моделирования, CRM, ERP и т.д.);
  • разработка нейронных сетей;
  • миграция разработанного ПО в ОП Astra Linux;
  • исследования и разработки в области обработки изображений, технического зрения;
  • разработка программной документации.

Специалисты выполнят поставленные задачи качественно и в срок. А чем они сложнее – тем интереснее!

  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
AI
ИТ
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