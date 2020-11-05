Двадцатилетие "Рособоронэкспорта"

4 ноября 2020 года исполняется 20 лет со дня образования акционерного общества "Рособоронэкспорт" - единого российского государственного посредника по экспорту и импорту вооружения и военной техники и всего спектра конечной продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения.

За 20 лет своей деятельности АО "Рособоронэкспорт" добилось выдающихся результатов, в непростых политических и экономических условиях наращивая и поддерживая объемы российского оборонного экспорта, что позволяет Российской Федерации длительное время удерживать второе место в мире по объемам экспортных продаж военной техники и вооружения. Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) поздравляет "Рособоронэкспорт" с двадцатилетием успешной деятельности на благо России!

4 ноября 2020 года исполняется 20 лет со дня образования Рособоронэкспорта (входит в Госкорпорацию Ростех). Компания была создана Указом Президента Российской Федерации в рамках реформы системы военно-технического сотрудничества.

До 2000 года поставки российского вооружения на мировой рынок осуществляли "Росвооружение" и "Промэкспорт", а также ряд предприятий-производителей. Рособоронэкспорт был создан как основа эффективной президентской вертикали в области военно-технического сотрудничества. Компания получила право экспорта всей номенклатуры продукции военного назначения.

"Рособоронэкспорт за два десятилетия стал одним из лидеров на международном рынке вооружений, добился серьезных результатов в продвижении продукции отечественных предприятий, в том числе входящих в Госкорпорацию Ростех. С 2000 года основные финансовые показатели компании - портфель заказов и объем поставок - выросли в пять раз. За эти годы Рособоронэкспорт заключил более 26 тысяч контрактов с партнерами и поставил продукцию в 122 страны мира на общую сумму более 180 млрд. долларов. Высокий уровень компетенций, внимание к трендам и потребностям покупателей, продемонстрированные за годы работы, несомненно, говорят о хороших перспективах компании в части расширения географии продаж и углубления сотрудничества с партнерами", - сообщил генеральный директор Госкорпорации Ростех, председатель совета директоров Рособоронэкспорта Сергей Чемезов.

Россия сегодня стабильно удерживается на втором месте среди мировых экспортеров вооружения и военной техники. За два десятилетия иностранным заказчикам была поставлена продукция для всех видов вооруженных сил.

"Наши зарубежные партнеры получили для своих ВВС продукцию на сумму более 85 млрд. долларов. Объем экспорта для ПВО и сухопутных войск наших заказчиков превысил 30 млрд. долларов по каждому из этих видов вооруженных сил, а для ВМФ составил более 28 млрд. долларов", - сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта, заместитель председателя Союза машиностроителей России Александр Михеев.

Одной из главных задач Рособоронэкспорта является вывод на мировой оружейный рынок новейших высокотехнологичных образцов вооружения и военной техники.

Можно ожидать, что в течение 5-7 лет Рособоронэкспорт представит на мировом рынке около 50 современных образцов российской продукции военного назначения. В числе потенциальных бестселлеров стоит назвать разработки и продукты входящих в Ростех предприятий: бронетехника на платформе "Армата", собираемая на предприятиях УВЗ, самолет 5-го поколения Су-57Э от ОАК, вертолет корабельного базирования Ка-52К, модернизированный Ми-28НЭ холдинга "Вертолеты России". Среди продукции других компаний нельзя не упомянуть и ЗРС "Антей-4000" Концерна ВКО "Алмаз-Антей".

Кроме экспорта финальной продукции для вооруженных сил, Рособоронэкспорт успешно распространил свои внешнеторговые компетенции на строительство инфраструктурных объектов, предоставление услуг в космической области, подготовку иностранных специалистов по эксплуатации российской продукции.

Иностранные заказчики высоко ценят компетенции Рособоронэкспорта и возможность вести сотрудничество с российской оборонной промышленностью в формате "одного окна" через него как уникальную компанию, предлагающую полный пакет услуг по экспорту высокотехнологичной военной и гражданской продукции, трансферу технологий.

Особое внимание Рособоронэкспорт уделяет проектам по индустриальному партнерству с иностранными заказчиками. Компания имеет объемное портфолио по организации лицензионных производств и совместных предприятий в Индии, Иордании, Малайзии, Вьетнаме и ряде других стран.

"Экономики мира сегодня требуют локализации производства, они заинтересованы в трансфере технологий, создании рабочих мест. Поэтому страны Юго-Восточной Азии, Северной Африки, Индия, Китай уже сформировали собственные индустриальные платформы. Рособоронэкспорт готов работать на них и совместно с промышленностью, с Госкорпорацией Ростех продвигать российские высокотехнологичные решения, разрабатывать новую продукцию вместе с партнерами", - отметил Александр Михеев.

Одним из новых и перспективных направлений деятельности Рособоронэкспорта стало продвижение на внешние рынки продукции двойного и гражданского назначения. Компания имеет огромный опыт в комплексной организации поставок инженерной, пожарной и другой специализированной техники. Сегодня государственный спецэкспортер также поставляет гражданское и служебное оружие, активно работает на рынках высокотехнологичных средств безопасности, медицинской техники, госпиталей, специальных средств для нужд государственных и частных структур.

"Президент поставил перед предприятиями ОПК задачу по диверсификации производственных мощностей и организации производства конкурентоспособной гражданской продукции. С целью ее продвижения на мировой рынок для компаний, не имеющих опыта самостоятельной внешнеторговой деятельности, в Рособоронэкспорте сформирован специальный блок, который будет заниматься только невоенной продукцией. Это одно из новых направлений, которые компания уже реализует совместно с предприятиями как внутри, так и вне контура оборонно-промышленного комплекса. Здесь мы видим свою ответственность по развитию экономики российских регионов, промышленности в целом", - добавил Александр Михеев.