В Сирии российские подводники тушили учебный пожар

Учения по обеспечению живучести подводной лодки «Новороссийск» прошли в пункте базирования Военно-морского флота Минобороны России в сирийском Тартусе.

Об этом сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.

По сценарию учений, пожар произошел в первом отсеке подводной лодки «Новороссийск». У экипажа есть всего несколько минут, чтобы справиться с возгоранием, пока огонь не перекинулся на торпедную палубу.

В первую очередь командиру необходимо загерметизировать отсек, после чего он отдает приказ приступить к тушению огня азотом. Такая система тушения огня позволяет бороться с возгоранием без влияния на личный состав и его здоровье. Азот поступает в отсек, вытесняя кислород, который является окислителем для распространения пожара.

В ходе учений также отрабатывались и сложные сценарии, например, с пострадавшими. Если один из моряков в ходе пожара надышался угарным газом, то его закрепляют на носилках и подключают к кислородному баллону, после чего пострадавшего необходимо как можно быстрее доставить на поверхность.