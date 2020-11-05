«Не хочет прекращения войны": в чем Алиев обвинил Пашиняна

Алиев заявил о готовности остановить войну в Карабахе

Баку пойдет на прекращение боевых действий только в том случае, если Ереван согласится вывести свои войска из "оккупированных территорий", заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Конфликт в Нагорном Карабахе продолжается, атаке подвергаются в том числе гражданские объекты. В регионе уже были сорваны три перемирия.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил готовность прекратить вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе, если Армения выведет войска из "оккупированных территорий".

"Чем быстрее скорее закончится война, тем будет лучше. Я неоднократно говорил и могу еще раз повторить, что если премьер-министр Армении возьмет на себя обязательство об освобождении остальных территорий, то мы готовы остановиться сегодня же. Пока он не взял на себя таких обязательств", - сказал Алиев в интервью итальянской газете La Repubblica.

Азербайджанский лидер обратил внимание, что, в соответствии с базовыми принципами резолюций Совбеза ООН, сначала необходимо освободить пять районов, а после - еще два.

Он напомнил, что Баку в одностороннем порядке уже оставил четыре района. По этой причине премьер-министр Армении Никол Пашинян, по словам Алиева, должен сказать, что войскам нужно уйти из «оставшихся под оккупацией» территорий Агдамского, Кельбеджарского, Лачинского районов. «Но он не делает такое заявление. Это показывает, что он не хочет прекращения войны", - считает азербайджанский президент.

Армянский премьер-министр ранее в интервью телеканалу Al Arabiya заявил о готовности Еревана пойти на переговоры по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, но Баку не идет на компромиссы. Как утверждал Пашинян, "как только какой-то компромисс становится приемлемым для Армении, он сразу же становится неприемлемым для Азербайджана».

Президент России Владимир Путин 1 и 2 ноября провел телефонные переговоры с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым по поводу ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. «Обстоятельно обсуждены вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта», - отметили в Кремле.

В конце прошлого месяца представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян обозначил условие для обеспечения соблюдения перемирия в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Как подчеркнул Ованнисян, до тех пор, пока не будут созданы четкие механизмы верификации и не выяснится, какая сторона нарушает режим прекращения огня, перемирия не будет.

Официальный представитель ведомства напомнил, что договоренности о перемирии уже были нарушены несколько раз.

Никол Пашинян ранее просил Владимира Путина начать консультации, чтобы определить форму поддержки по обеспечению безопасности Армении. Письмо российскому лидеру было направлено из-за приближения боевых действий к армянским границам.

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу 26 октября. Армения и Азербайджан достигли этой договоренности при посредничестве США. Это перемирие стало третьим по счету с момента обострения боевых действий в регионе. Перемирие было объявлено с 08:00 по местному времени (07:00 мск), но вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили вести боевые действия.

Вооруженные столкновения в регионе продолжаются до сих пор. 4 ноября Арцрун Ованнисян заявил, что азербайджанские вооруженные силы обстреляли из систем "Смерч" карабахские города Степанакерт и Шуши. По предварительным данным, среди гражданских лиц есть раненый. Как сообщил официальный представитель минобороны Армении, ракета была выпущена из РСЗО "Смерч" в направлении Центра здоровья матери и ребенка в Степанакерте.

Кроме того, Ованнисян обратил внимание, что с раннего утра противник вел наступление по всем направлениям, используя авиацию и артиллерию. Он утверждает, что эти действия были безуспешны.

О том, что столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт была обстреляна из реактивной системы залпового огня «Смерч», сообщила в Facebook и госслужба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха. В ведомстве отметили, что в результате обстрела пострадали два человека. Их состояние оценивается как средней тяжести. Кроме того, как подчеркнули в госслужбе, был нанесен «существенный ущерб» жилым домам, загорелись гараж и автомобиль.

Три ракеты из РСЗО «Смерч», как указали в ведомстве были также выпущены в направлении города Шуши. «Здесь в настоящий момент разгорается пожар в двух квартирах. Данные о пострадавших уточняются», - указали в сообщении.

При этом в минобороны Азербайджана ранее отмечали, что Баку «не подвергает обстрелу мирное население и гражданскую инфраструктуру».

Кристина Сизова