Россия направляет более 70 спецназовцев на учения в Пакистан

Ростов-на-Дону. 4 ноября. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Более 70 военнослужащих подразделения специального назначения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированного на Ставрополье, примут участие в российско-пакистанском учении "Дружба-2020", сообщает пресс-служба ЮВО.

"Военнослужащие ЮВО завершили подготовку к совместному российско-пакистанскому военному учению "Дружба-2020", которое пройдет в период с 5 по 21 ноября на территории Исламской Республики Пакистан. В ходе подготовки к учению спецназ ЮВО в течение месяца совершенствовал навыки по ведению разведывательно-поисковых и засадных действий, маскировке и скрытному перемещению на местности, а также обустройству долговременных постов наблюдения и выживания в отрыве от главных сил", - говорится в сообщении.

Также военнослужащие отработали способы обнаружения замаскированных командных пунктов, радиостанций и узлов связи, скоплений техники и складов с боеприпасами, захвата стратегически важных объектов противника, выполняли беспарашютное десантирование с военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ на ограниченные участки местности.

Учение "Дружба-2020" в соответствии с планом международного военного сотрудничества пройдет на территории полигона сил специальных операций в населенном пункте Тарбела, а также на базе Национального контртеррористического центра в Пабби.

Всего к учению будут привлечены более 150 военнослужащих России и Пакистана.