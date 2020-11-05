Противолодочный корабль Северного флота провел учение в Средиземном море

Москва. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Большой противолодочный корабль Северного флота "Вице-адмирал Кулаков" провел в Средиземном море учение по поиску подводных лодок, сообщили в пресс-службе флота.

"В учении, под названием "Поиск, поддержание и восстановление контакта с подводной лодкой одиночным надводным кораблём в условиях гидроакустического противодействия", принял участие личный состав корабельного противолодочного расчёта, минно-торпедной боевой части и гидроакустики радиотехнической боевой части БПК "Вице-адмирал Кулаков", - сообщили в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что в данный момент экипаж корабля завершает выполнение задач дальнего похода в Средиземном море.

Ранее сообщалось, что корабль должен завершить поход до конца года.

Отряд кораблей и судов Северного флота во главе с большим противолодочным кораблём "Вице-адмирал Кулаков", средним морским танкером "Академик Пашин" и спасательного буксирного судна "Алтай" действует в Средиземном море под командованием капитана 1 ранга Станислава Варика.