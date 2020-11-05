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В России готов «Ответ» нашим противникам

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Источник изображения: vpk-news.ru

Государственные испытания прошел новейший российский корабельный противолодочный ракетный комплекс «Ответ».

ВМФ России планирует принять его на вооружение к концу текущего — началу будущего года. Такую информацию сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его данным, государственные испытания новейшего корабельного противолодочного комплекса «Ответ» успешно завершены. Они проводились с 2019 года с борта первого серийного фрегата проекта 22350 «Адмирал Касатонов.

«В настоящее время ведется подготовка технической документации и в декабре 2020 — январе 2021 года «Ответ» будет принят на вооружение», - добавил источник ТАСС, уточнив, что Министерство обороны уже начало серийные закупки комплекса для нужд ВМФ.

По его словам, «Ответом» будет оснащена большая часть надводных кораблей флота, включая ракетный крейсер «Адмирал Нахимов»

По данным из открытых источников, «Ответ» состоит из противолодочной управляемой ракеты, стрельба которой ведется из универсальных пусковых установок 3С-14 (также используется для крылатых противокорабельных ракет «Калибр», «Оникс» и «Циркон»). Максимальная дальность стрельбы ракетой комплекса в варианте для надводных кораблей - 40 км.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Нахимов
П-800 Оникс
УКСК
Циркон-С 3М22
Проекты
2020-й год
22350
Калибр КР
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