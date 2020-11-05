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Газета.ru

"Ответ" для подлодки: ВМФ РФ получит новый ракетный комплекс

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Источник изображения: gazeta.ru

В России завершились испытания нового ракетного комплекса «Ответ»

В конце текущего года или начале следующего на вооружении российского Военно-морского флота появится новый корабельный противолодочный ракетный комплекс "Ответ", который уже завершил государственные испытания. Планируется, что новой техникой оснастят большую часть надводных кораблей флота.

В России завершились госиспытания нового корабельного противолодочного ракетного комплекса "Ответ", сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, этим оружием начнут оснащать корабли Военно-морского флота (ВМФ) в ближайшие месяцы: в декабре 2020 - январе 2021 года.

"Государственные испытания новейшего корабельного противолодочного комплекса "Ответ" успешно завершены. Они проводились с 2019 года с борта первого серийного фрегата проекта 22350 "Адмирал Касатонов", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время ведется подготовка технической документации по «Ответу», чтобы в ближайшее время принять его на вооружение.

"Министерство обороны уже начало серийные закупки комплекса для нужд ВМФ", - обратил внимание источник.

Как подчеркнул собеседник агентства, «Ответом" оснастят большую часть надводных кораблей флота, в том числе и ракетный крейсер "Адмирал Нахимов».

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко еще годом ранее сообщал, что комплекс "Ответ" проходит госиспытания. Его опытно-серийное производство вела компания-разработчик комплекса - концерн "МПО "Гидпроприбор".

Согласно имеющейся в открытых источниках информации, в "Ответ" входят противолодочная управляемая ракета, стрельба которой ведется из универсальных пусковых установок 3С-14. Последние также используется, чтобы запускать противокорабельные ракеты "Калибр", "Оникс" и "Циркон".

В головной части ракеты "Ответа" расположена малогабаритная самонаводящаяся противолодочная торпеда. Когда боеприпас долетает в район цели, то сбрасывает в воду на парашюте торпеду, которая впоследствии продолжает самостоятельно искать субмарину противника. При этом она задействует свою гидроакустическую станцию.

Предельная дальность стрельбы ракетой этого комплекса в варианте для надводных кораблей составляет 40 км.

Как сообщала 28 октября пресс-служба Северного флота сообщила, стрельбы противолодочной ракетой в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море осуществил фрегат "Адмирал Касатонов". Движение в воде отделившейся от ракеты торпеды мониторила одна из атомных подлодок. Стрельбу проводили в рамках квалификационных серийных испытаний изделия. Ее признали успешной. При этом в пресс-службе не уточняли, о ракете какого именно комплекса идет речь.

Сам фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» вошел в состав ВМФ России 21 июля, сообщало РИА «Новости» со ссылкой на представителя департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны по ВМФ, капитана первого ранга Игоря Дыгало. Приемный акт первого серийного фрегата был подписан 15 июля.

О завершении морской части государственных испытаний корабля судостроительный завод «Северная верфь» сообщал в начале июня. В ходе тестов на Балтике военные испытали все проектные характеристики корабля, работы его систем и вооружения. Кроме того, экипаж отработал взаимодействие с подводными лодками и авиацией. Военные также приняли участие в спасательных и эвакуационных учениях.

После испытаний корабль вернулся на «Северную верфь», где прошел ревизию перед тем, как на нем подняли Андреевский флаг.

Корабли проекта 22350, к которому относится «Адмирал Касатонов», создаются с использованием технологии невидимости «стелс». Они служат для ведения боевых действий в дальней океанской зоне. Корабли призваны противостоять надводным кораблям и подводным лодкам противника, отражать атаки средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.

На вооружении этих фрегатов находится 130-мм артиллерийская установка А-192, зенитный ракетный комплекс «Редут», пусковые установки для 16 противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр-НК». В качестве противолодочного оружия используется комплекс «Пакет-НК». Эти корабли несут на своем борту противолодочный вертолет Ка-27. Строящиеся фрегаты «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» планируется оснастить гиперзвуковым оружием.


Лидия Мисник

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Club-N
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