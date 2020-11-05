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Российская газета

Поражает воображение: The Economist оценил модернизацию армии России

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Источник изображения: РИА/Александр Вильф

Издание The Economist опубликовало статью под заголовком "Российская армия поражает воображение после десяти лет реформ". Вначале автор напоминает, что после распада Советского Союза вооруженные силы России оказались в плачевном состоянии. Но в середине 2000-х началось их возрождение. С 2005 по 2018 год вливания в оборонный комплекс РФ удвоились.

Значительная часть средств была направлена на оснащение армии. За последние десять лет в России было произведено 600 новых самолетов, 840 вертолетов и 2300 беспилотников. По данным Джулиана Купера из Бирмингемского университета, парк российской бронетехники обновлен на 27 процентов, а в ВВС страны на 71 процент состоят из современных самолетов и вертолетов.

Самые значимые инвестиции были сделаны в высокоточное оружие: ракетные комплексы "Искандер", крылатые ракеты морского базирования "Калибр" и воздушного базирования Х-101.

Российскую армию не только хорошо вооружили, но и сделали более мобильной. В статье предполагают, что ВС РФ способны за 30 дней отправить100 тысяч солдат вместе с тяжелой техникой в любую горячую точку на территории Европы. А для того чтобы привести в полную боеготовность около пяти тысяч российских десантников потребуется лишь пара часов.

Глава британской военной разведки генерал-лейтенант Джим Хокенхалл отмечает, что российская армия "поменяла массовость на скорость".

Всегда находиться в форме солдатам позволяют масштабные военные учения. В последних - "Кавказ 2020" - приняли участие 80 тысяч военнослужащих. Кроме того, у ВС РФ есть еще одно преимущество - реальный боевой опыт в Сирии. Здесь удалось испытать в деле высокоточное оружие, отработать средства защиты от дронов и использовать собственные беспилотники.

Не оставили без внимания в статье и развитие российского ядерного вооружения, а также создание "сенсационных видов оружия". Речь идет о гиперзвуковом планирующем блоке "Авангард", "ядерной торпеде "Посейдон", а также ракете с атомной силовой установкой "Буревестник".

В завершении автор отмечает, что аналитики НАТО недооценили возможности обновленной российской армии.


Олег Корякин

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