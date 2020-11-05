Поражает воображение: The Economist оценил модернизацию армии России

Издание The Economist опубликовало статью под заголовком "Российская армия поражает воображение после десяти лет реформ". Вначале автор напоминает, что после распада Советского Союза вооруженные силы России оказались в плачевном состоянии. Но в середине 2000-х началось их возрождение. С 2005 по 2018 год вливания в оборонный комплекс РФ удвоились.

Значительная часть средств была направлена на оснащение армии. За последние десять лет в России было произведено 600 новых самолетов, 840 вертолетов и 2300 беспилотников. По данным Джулиана Купера из Бирмингемского университета, парк российской бронетехники обновлен на 27 процентов, а в ВВС страны на 71 процент состоят из современных самолетов и вертолетов.

Самые значимые инвестиции были сделаны в высокоточное оружие: ракетные комплексы "Искандер", крылатые ракеты морского базирования "Калибр" и воздушного базирования Х-101.

Российскую армию не только хорошо вооружили, но и сделали более мобильной. В статье предполагают, что ВС РФ способны за 30 дней отправить100 тысяч солдат вместе с тяжелой техникой в любую горячую точку на территории Европы. А для того чтобы привести в полную боеготовность около пяти тысяч российских десантников потребуется лишь пара часов.

Глава британской военной разведки генерал-лейтенант Джим Хокенхалл отмечает, что российская армия "поменяла массовость на скорость".

Всегда находиться в форме солдатам позволяют масштабные военные учения. В последних - "Кавказ 2020" - приняли участие 80 тысяч военнослужащих. Кроме того, у ВС РФ есть еще одно преимущество - реальный боевой опыт в Сирии. Здесь удалось испытать в деле высокоточное оружие, отработать средства защиты от дронов и использовать собственные беспилотники.

Не оставили без внимания в статье и развитие российского ядерного вооружения, а также создание "сенсационных видов оружия". Речь идет о гиперзвуковом планирующем блоке "Авангард", "ядерной торпеде "Посейдон", а также ракете с атомной силовой установкой "Буревестник".

В завершении автор отмечает, что аналитики НАТО недооценили возможности обновленной российской армии.

Олег Корякин