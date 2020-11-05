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Интерфакс-АВН

Минобороны Азербайджана заявляет об уничтожении армянской зенитной установки "М-55"

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Кадр уничтожения танка армянских ВС
Кадр уничтожения танка армянских ВС.
Источник изображения: Фото: Министерство обороны Азербайджана

Армия непризнанной НКР подбила три азербайджанских танка, сообщают из Еревана

Баку/Ереван. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Подразделения азербайджанской армии во вторник уничтожили зенитную установку "М-55" ВС Армении, заявляют в Минобороны Азербайджана.

"3 ноября во второй половине дня точным огнем была уничтожена одна зенитная установка вооруженных сил Армении "М-55", выведенная на одну из высот на Ходжавендском направлении фронта", - отмечается в сообщении.

Со своей стороны пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики подбила три азербайджанских танка на южном направлении зоны карабахского конфликта.

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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Продукция
М-55
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