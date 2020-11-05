Минобороны Азербайджана заявляет об уничтожении армянской зенитной установки "М-55"

Армия непризнанной НКР подбила три азербайджанских танка, сообщают из Еревана

Баку/Ереван. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Подразделения азербайджанской армии во вторник уничтожили зенитную установку "М-55" ВС Армении, заявляют в Минобороны Азербайджана.

"3 ноября во второй половине дня точным огнем была уничтожена одна зенитная установка вооруженных сил Армении "М-55", выведенная на одну из высот на Ходжавендском направлении фронта", - отмечается в сообщении.

Со своей стороны пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики подбила три азербайджанских танка на южном направлении зоны карабахского конфликта.