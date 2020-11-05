Путин поздравил сотрудников и ветеранов "Рособоронэкспорта" с 20-летием организации

Президент отметил, что деятельность "Рособоронэкспорта" создает рабочие места для десятков тысяч россиян

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил руководство, сотрудников и ветеранов "Рособоронэкспорта" с 20-летием организации. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Эффективная деятельность "Рособоронэкспорта" является важным фактором развития многих высокотехнологичных отраслей отечественной экономики, позволяет осуществлять качественную модернизацию предприятий оборонно-промышленного комплекса, создавать рабочие места для десятков тысяч российских граждан", - говорится в поздравлении президента.

Путин добавил, что концерн внес весомый вклад в наращивание военно-технического сотрудничества России с зарубежными государствами, а также накопил уникальный опыт в сфере продвижения на мировой рынок отечественных вооружений и военной техники.

"Важно не останавливаться на достигнутом, совершенствовать формы и методы взаимодействия с деловыми партнерами, осваивать новые перспективные рынки, расширять международную кооперацию в сфере военно-технических связей", - добавил глава государства.

Президент пожелал руководству и сотрудникам "Рособоронэкспорта" новых успехов, а ветеранам организации - здоровья и благополучия

"Рособоронэкспорт" был учрежден 4 ноября 2000 года. За 20 лет работы компания поставила российскую продукцию военного, двойного и гражданского назначения в 122 страны мира на общую сумму более $180 млрд. Ежегодный объем поставок продукции российских предприятий за рубеж составляет около $13 млрд, портфель заказов превышает $50 млрд.