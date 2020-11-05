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ТАСС

Центр подготовки космонавтов ведет работу по созданию авиационного учебного центра

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Переданный ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина" (ЦПК, входит в систему ГК "Роскосмос") второй переоборудованный на АО "Авиастар-СП" пассажирский самолет Ту-204-300 (заводской номер 1450741864044, се
Переданный ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина" (ЦПК, входит в систему ГК "Роскосмос") второй переоборудованный на АО "Авиастар-СП" пассажирский самолет Ту-204-300 (заводской номер 1450741864044, серийный номер 64044, регистрационный номер RA-64044, собственное название "Юрий Гагарин"). Чкаловский (Московская область), 07.05.2019.
Источник изображения: ГК "Роскосмос"

Центр создадут по правилам гражданской авиации

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) проводит научно-исследовательскую работу, которая подразумевает ввод в летную программу тренировок космонавтов на вертолете и создание авиационного учебного центра. Об этом сообщил начальник ЦПК Павел Власов.

"Сейчас идет научно-исследовательская работа в данном направлении, по итогам которой планируем ввести вертолет в обязательную летную программу для космонавтов, создать авиационный учебный центр по правилам гражданской авиации", - сказал Власов в интервью журналу "Русский космос".

По его словам, вертолет нужен, чтобы в перспективе готовить космонавтов к выполнению посадок на другие планеты или на Луну.

В августе 2019 года Власов сообщал ТАСС, что Центр подготовки космонавтов собрал все необходимые документы и направил их в Росавиацию для регистрации эксплуатанта авиации общего назначения применительно к вертолету Eurocopter AS350.

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Страны
Россия
Продукция
AS.350
Компании
Airbus Helicopters
ЦПК Гагарина
Проекты
Военные учения
Луна
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