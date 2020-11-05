«Джон Кеннеди»: всё и сразу

Новый авианосец John F. Kennedy сразу «подружится» с истребителями F-35C. Вчера, 3 октября, на сайте на сайте Военно-морского института ВМС США появилась информация о том, что американские ВМС подписали контракт на однофазную поставку второго авианосца типа Gerald R. Ford.

Изначально строительство авианосца John F. Kennedy (CVN 79) было рассчитано на двухэтапную поставку. Корабль планировалось передать флоту в «базовом» варианте, а после принятия его на вооружение провести второй этап и дооснастить авианосец новым оборудованием, в том числе для расширенной интеграции с истребителями F-35C.

Авианосец John F. Kennedy (CVN 79) в процессе достройки Источник изображения: usni.org

Новый контракт стоимостью $315 млн включает в себя ряд изменений для перехода на завершение работ на John F. Kennedy в один этап, а также полную интеграцию истребителей F-35C ещё до передачи авианосца флоту. Если изначально корабль планировалось передать ВМС США в 2022 году, а после повторного дооснащения — в 2024 году, то сейчас финальная дата поставки назначена на 30 июня 2024 года. Текущая готовность John F. Kennedy (CVN 79) оценивается в 76%.

USS John F. Kennedy является вторым в серии из десяти кораблей типа Gerald R. Ford. Новые авианосцы заменят на вооружении корабли типа Nimitz, которые находятся в эксплуатации с 1975 года. Gerald R. Ford — третье поколение атомных авианосцев, несущее боевую службу в составе ВМС США. Первым из них стал тип Enterprise, но из-за высокой стоимости корабля программа была ограничена единственным экземпляром, который нёс службу с 1962 по 2012 год (всего планировалась постройка шести авианосцев).

Авианосцы типа Gerald R. Ford имеют длину 337 м, максимальную ширину 78 м, водоизмещение порядка 100 000 т и рассчитаны на 90 самолётов и вертолётов. Согласно техническому описанию, на этих кораблях планируется разместить самолёты F-35, F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler, а также вертолёты MH-60R/S.