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Интерфакс-АВН

В декабре на МКС могут доставить средства для окончательного устранения утечки воздуха

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Модуль "Звезда" МКС
Модуль "Звезда" МКС.
Источник изображения: © NASA

Москва. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - В декабре на МКС планируют доставить средства для окончательной герметизации трещины, сообщил руководитель полета российского сегмента станции Владимир Соловьев.

"Специалисты ЦНИИмаш и Центра Хруничева выясняют причину появления трещины и вырабатывают технологию ее полного устранения. В декабре мы, возможно, доставим на МКС азот (для пополнения атмосферы. - ИФ) и средства для окончательной герметизации", - сказал Соловьев журналу "Русский Космос".

"Трещина толщиной с волос, поэтому факт утечки фиксировался только очень чувствительными приборами", - добавил он.

29 октября исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявил, что трещина, обнаруженная в модуле "Звезда" российского сегмента МКС, возможно, не является местом утечки воздуха на станции.

"Может быть, оно и не там. Я разговаривал с экипажем, который прилетел, и мы говорили, что же там с этой трещиной, которую сейчас все подозревают", - сказал Крикалёв журналистам на брифинге по случаю 20-летия полета МКС в пилотируемом режиме.

Он также сообщил, что в настоящее время специалисты продолжают поиск причин разгерметизации.

30 октября в "Роскосмосе" назвали преждевременными озвученные некоторыми СМИ выводы о происхождении трещины из-за внешнего воздействия.

Об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа. Тогда пресс-служба "Роскосмос" сообщила об изоляции экипажа станции в российском модуле "Звезда" на время проверки давления в американском сегменте. 24 августа гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил "Интерфаксу", что утечка воздуха на МКС незначительна и еле уловима приборами.

К настоящему времени место утечки воздуха, которое удалось найти благодаря чайным пакетикам, изолировано временными средствами.

В пресс-службе Роскосмоса сообщали что размер трещины на МКС составляет до 4 см.

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