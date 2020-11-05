Войти
Военно-промышленный курьер

Новый вертолетный двигатель разрабатывался с учетом сирийской кампании

96
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В частности, в нем модернизирована система автоматического управления и система защиты.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех» и исполнительного директора компании «ОДК-Климов» Александра Ватагина, начался серийный выпуск новейшего двигателя ВК-2500П, предназначенного для модернизированного ударного вертолёта Ми-28НМ.

«По своим техническим возможностям и эксплуатационным качествам ВК-2500П соответствует наиболее современным требованиям, предъявляемым к вертолётным двигателям», - рассказал Ватагин.

«В настоящее время мы уже приступили к сборке первых серийных образцов», - добавил он. В пресс-службе «Ростеха» напомнили, что ОДК успешно завершила стендовые испытания нового двигателя. «Силовая установка полностью соответствует заявленным характеристикам и готова к серийному производству», - уточнили в госкорпорации. ВК-2500П является новейшей версией двигателя ВК-2500, который устанавливается на вертолёты Ми и Ка.

Двигатель разрабатывался с учётом опыта применения вертолёта Ми-28Н в Сирии. В частности, в нём модернизирована система автоматического управления и система защиты, которая восстанавливает штатную работу двигателя при его остановке, при попадании пороховых и выхлопных газов, а также возникновении помпажа.

Испытания новейших вертолётов Ми-28НМ, Ми-38Т и Ми-26Т2В идут в соответствии с установленным графиком: в ближайшее время они должны поступить в Государственный центр боевого применения и переучивания лётного состава армейской авиации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
ВК-2500
Ми-26
Ми-28Н
Ми-38
Компании
ОДК УК
Ростех
Персоны
Ватагин Александр
Похожие новости
04.11.2020
Ростех сообщил о завершении стендовых испытаний двигателя для модернизированного "Ночного Охотника"
04.11.2020
Началось серийное производство двигателя для вертолета Ми-28НМ
22.10.2019
Нарушая законы аэродинамики. Какие новые моторы создаются на "ОДК-Климов"
27.07.2018
Сердюков — РБК: «10–15 лет назад такого и во сне нельзя было представить»
13.11.2017
"Прибыль за первое полугодие снизилась на 23%"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.11 01:18
  • 91
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 05.11 00:11
  • 165
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 04.11 23:50
  • 6
Путин остался недоволен «Роскосмосом»
  • 04.11 23:17
  • 4
Специалистов в технопарке «Сколково» агитировали эмигрировать вместе с проектами
  • 04.11 22:22
  • 60
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 04.11 20:58
  • 46
"Эпоха" с 57-мм пушкой значительно повысит возможности БМП-3
  • 04.11 20:36
  • 82
Танки «хоронить» рано: как в США оценили конфликт в Карабахе
  • 04.11 19:33
  • 1
Россия создаст собственную схему регулирования Интернета – президент РФ
  • 04.11 19:18
  • 9
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 04.11 18:52
  • 1
Информация как поле боя
  • 04.11 18:24
  • 1
Раскрыты характеристики обновленного автомата Калашникова
  • 04.11 16:42
  • 2
Программа висит: Путин упрекнул Роскосмос в срыве сроков
  • 04.11 15:53
  • 9
Армения близка к потере Карабаха: Азербайджан вышел на подступы к Шуше и Лачину (Цензор.НЕТ, Украина)
  • 04.11 14:39
  • 2141
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.11 13:58
  • 27
Самая неуязвимая - в Нагорном Карабахе подбита лишь одна ЗСУ-23-4 "Шилка"