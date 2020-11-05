Новый вертолетный двигатель разрабатывался с учетом сирийской кампании

В частности, в нем модернизирована система автоматического управления и система защиты.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех» и исполнительного директора компании «ОДК-Климов» Александра Ватагина, начался серийный выпуск новейшего двигателя ВК-2500П, предназначенного для модернизированного ударного вертолёта Ми-28НМ.

«По своим техническим возможностям и эксплуатационным качествам ВК-2500П соответствует наиболее современным требованиям, предъявляемым к вертолётным двигателям», - рассказал Ватагин.

«В настоящее время мы уже приступили к сборке первых серийных образцов», - добавил он. В пресс-службе «Ростеха» напомнили, что ОДК успешно завершила стендовые испытания нового двигателя. «Силовая установка полностью соответствует заявленным характеристикам и готова к серийному производству», - уточнили в госкорпорации. ВК-2500П является новейшей версией двигателя ВК-2500, который устанавливается на вертолёты Ми и Ка.

Двигатель разрабатывался с учётом опыта применения вертолёта Ми-28Н в Сирии. В частности, в нём модернизирована система автоматического управления и система защиты, которая восстанавливает штатную работу двигателя при его остановке, при попадании пороховых и выхлопных газов, а также возникновении помпажа.

Испытания новейших вертолётов Ми-28НМ, Ми-38Т и Ми-26Т2В идут в соответствии с установленным графиком: в ближайшее время они должны поступить в Государственный центр боевого применения и переучивания лётного состава армейской авиации.