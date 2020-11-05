Первые пуски по программе "Сфера" могут начаться в 2024 году

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что программы создания многоспутниковой группировки "Сфера" и сверхтяжелой ракеты до сих пор не утверждены из-за вопросов финансирования

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Первые запуски спутников высокоорбитального сегмента программы "Сфера" могут состояться с 2024 года, если финансирование по проекту начнется в следующем году. Об этом сообщил директор департамента перспективных программ и проекта "Сфера" госкорпорации "Роскосмос" Сергей Прохоров.

"В случае, если финансирование первоочередных работ откроется со следующего года, то, надеюсь, уже в 2024 г. начнутся первые пуски, что позволит нам развернуть высокоорбитальный сегмент", - рассказал Прохоров журналу "Русский космос".

По его словам, позже будет развернут низкоорбитальный сегмент. "Параллельно будут идти работы по созданию систем радиолокационного мониторинга на базе малых космических аппаратов", - пояснил Прохоров.

Программа "Сфера"

О программе "Сфера" президент РФ Владимир Путин рассказал на прямой линии 7 июня 2018 года. Тогда он отметил, что Россия планирует запустить более 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщал ранее в интервью газете "Ведомости", что правительство заложило в бюджет на 2020-2022 годы проект создания российской орбитальной спутниковой группировки "Сфера". На него за этот период выделят более 10 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин на совещании в понедельник указал на задержки с утверждением некоторых программ в космической отрасли, поручения по подготовке которых были даны Роскосмосу, и потребовал оперативно исправить ситуацию. В частности, речь шла о программе разработки ракетного комплекса сверхтяжелого класса, создания космической группировки "Сфера", а также дальнейшего развития системы ГЛОНАСС. В свою очередь Рогозин после совещания поблагодарил президента за поддержку развития научных космических программ. Он отметил, что проекты программ создания сверхтяжелой ракеты и многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера" были внесены в правительство РФ в августе. Рогозин также выразил уверенность в том, что после совещания у Путина проекты будут приняты до конца года.

Во вторник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что программы создания многоспутниковой группировки "Сфера" и сверхтяжелой ракеты до сих пор не утверждены из-за вопросов финансирования. Он отметил, что расхождения в оценке стоимости программ между госкорпорацией и Минфином составляют от нуля до 1 триллиона рублей. В свою очередь в аппарате вице-премьера РФ Юрия Борисова сообщили ТАСС, что правительство РФ поможет Роскосмосу преодолеть разногласия с Минфином по вопросу финансирования космических программ госкорпорации.