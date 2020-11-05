Войти
ТАСС

Первые пуски по программе "Сфера" могут начаться в 2024 году

88
0
0
Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что программы создания многоспутниковой группировки "Сфера" и сверхтяжелой ракеты до сих пор не утверждены из-за вопросов финансирования

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Первые запуски спутников высокоорбитального сегмента программы "Сфера" могут состояться с 2024 года, если финансирование по проекту начнется в следующем году. Об этом сообщил директор департамента перспективных программ и проекта "Сфера" госкорпорации "Роскосмос" Сергей Прохоров.

"В случае, если финансирование первоочередных работ откроется со следующего года, то, надеюсь, уже в 2024 г. начнутся первые пуски, что позволит нам развернуть высокоорбитальный сегмент", - рассказал Прохоров журналу "Русский космос".

По его словам, позже будет развернут низкоорбитальный сегмент. "Параллельно будут идти работы по созданию систем радиолокационного мониторинга на базе малых космических аппаратов", - пояснил Прохоров.

Программа "Сфера"

О программе "Сфера" президент РФ Владимир Путин рассказал на прямой линии 7 июня 2018 года. Тогда он отметил, что Россия планирует запустить более 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщал ранее в интервью газете "Ведомости", что правительство заложило в бюджет на 2020-2022 годы проект создания российской орбитальной спутниковой группировки "Сфера". На него за этот период выделят более 10 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин на совещании в понедельник указал на задержки с утверждением некоторых программ в космической отрасли, поручения по подготовке которых были даны Роскосмосу, и потребовал оперативно исправить ситуацию. В частности, речь шла о программе разработки ракетного комплекса сверхтяжелого класса, создания космической группировки "Сфера", а также дальнейшего развития системы ГЛОНАСС. В свою очередь Рогозин после совещания поблагодарил президента за поддержку развития научных космических программ. Он отметил, что проекты программ создания сверхтяжелой ракеты и многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера" были внесены в правительство РФ в августе. Рогозин также выразил уверенность в том, что после совещания у Путина проекты будут приняты до конца года.

Во вторник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что программы создания многоспутниковой группировки "Сфера" и сверхтяжелой ракеты до сих пор не утверждены из-за вопросов финансирования. Он отметил, что расхождения в оценке стоимости программ между госкорпорацией и Минфином составляют от нуля до 1 триллиона рублей. В свою очередь в аппарате вице-премьера РФ Юрия Борисова сообщили ТАСС, что правительство РФ поможет Роскосмосу преодолеть разногласия с Минфином по вопросу финансирования космических программ госкорпорации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
ГЛОНАСС
Похожие новости
04.11.2020
Программа висит: Путин упрекнул Роскосмос в срыве сроков
04.11.2020
Кабмин поможет Роскосмосу решить разногласия с Минфином
03.11.2020
Рогозин: программы создания сверхтяжелой ракеты и группировки "Сфера" примут до конца года
03.09.2019
На проект "Сфера" выделят более 10 млрд рублей до 2022 года
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.11 01:18
  • 91
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 05.11 00:11
  • 165
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 04.11 23:50
  • 6
Путин остался недоволен «Роскосмосом»
  • 04.11 23:17
  • 4
Специалистов в технопарке «Сколково» агитировали эмигрировать вместе с проектами
  • 04.11 22:22
  • 60
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 04.11 20:58
  • 46
"Эпоха" с 57-мм пушкой значительно повысит возможности БМП-3
  • 04.11 20:36
  • 82
Танки «хоронить» рано: как в США оценили конфликт в Карабахе
  • 04.11 19:33
  • 1
Россия создаст собственную схему регулирования Интернета – президент РФ
  • 04.11 19:18
  • 9
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 04.11 18:52
  • 1
Информация как поле боя
  • 04.11 18:24
  • 1
Раскрыты характеристики обновленного автомата Калашникова
  • 04.11 16:42
  • 2
Программа висит: Путин упрекнул Роскосмос в срыве сроков
  • 04.11 15:53
  • 9
Армения близка к потере Карабаха: Азербайджан вышел на подступы к Шуше и Лачину (Цензор.НЕТ, Украина)
  • 04.11 14:39
  • 2141
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.11 13:58
  • 27
Самая неуязвимая - в Нагорном Карабахе подбита лишь одна ЗСУ-23-4 "Шилка"