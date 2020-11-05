Полное преобразование: в Британии рассказали об армии России

Британского журналиста восхитило возрождение армии России

За последние годы Россия почти полностью перевооружила свою армию и восстановила ее быстрее любого другого государства, утверждают британские журналисты. По версии СМИ, такого результата российским ВС удалось достичь за счет существенного увеличения оборонного бюджета. Весной о модернизации армии РФ за последние годы отчитывался глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

Россия быстрее всех стран в мире смогла восстановить свой военный потенциал, пишет британское издание The Economist. Как обратили внимание в издании, российская армия находилась в "плачевном состоянии" после развала Советского Союза, но значительное увеличение военного бюджета привело к тому, что

страна полностью преобразовала армию за счет модернизации вооружений, подчеркнули в публикации.

Как отметило издание со ссылкой на лондонский Международный институт стратегических исследований, еще в 2007 году 97% техники российских ВВС было устаревшим "наследием" СССР, которое приняли на вооружение более 30 лет назад. Но сейчас большая часть самолетов - 71% - современная. За последние десять лет Россия получила примерно 600 новых самолетов, 840 вертолетов и 2,3 тыс. беспилотников, сообщает издание со ссылкой на ученого Бирмингемского университета Джулиана Купера.

Процесс модернизации армии, как пишет издание, начался со значительных денежных сумм. Журналисты отметили, что в период с 2005 года по 2018 год расходы властей РФ на оборону удвоились, если измерять их на основе обменного курса при учете покупательной способности национальной валюты. Значительная часть военного бюджета секретна, признали в материале, но, по словам ведущего научного сотрудника исследовательского Центра военно-морского анализа Майкла Кофмана, российские ежегодные расходы на оборону составляют около $150-180 млрд. Это примерно в три раза превышает соответствующие расходы Великобритании.

В материале обратили внимание на ресурсы, которые были направлены на модернизацию высокоточного оружия: оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер", крылатых ракет "Калибр" и Х-101.

Кроме того, в публикации подчеркнули возможность российской армии наносить точечный удар с кораблей в Каспийском море по целям в Сирии, что раньше казалось научной фантастикой, а теперь стал реальностью.

В издании также признали увеличение мобильности российской армии. По оценкам британских журналистов, за два часа Россия способна привести в полную боеготовность 5 тыс. десантников. К тому же солдат постоянно держат в форме масштабные военные учения, такие как "Кавказ-2020".

"Россия поменяла массовость на скорость", - констатировал глава британской военной разведки, генерал-лейтенант Джим Хокенхалл.

Дополнительным преимуществом российской армии названа проверка боями в Сирии.

В конце марта о росте боевого потенциала отечественных Вооруженных сил за последние годы рассказывал министр обороны России Сергей Шойгу на парламентском часе в Совете Федерации. По его словам, он увеличился более чем вдвое. По словам главы военного ведомства, успехи в военном строительстве позволили РФ «сохранить стратегический паритет с НАТО».

«Военная активность Североатлантического альянса вблизи наших границ с каждым годом возрастает... В противовес этим и другим угрозам мы выполняем задачи, поставленные верховным главнокомандующим в посланиях Федеральному собранию. Прежде всего наращивается потенциал сдерживания», - обратил внимание Шойгу.

Министр обороны отметил, что сегодня на опытно-боевом дежурстве находятся высокоточные гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы «Кинжал», а также проводятся летно-конструкторские испытания морской гиперзвуковой ракеты «Циркон».

«В декабре прошлого года на боевое дежурство заступил первый ракетный полк «Авангард», а также лазерные установки «Пересвет». Завершена модернизация промышленного производства для серийного выпуска тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», - констатировал глава военного ведомства.

По данным, которые он привел в речи перед сенаторами, в 2012-2019 годах доля современной и модернизированной техники в войсках выросла с 16% до 68,2%. В 2020 году, как отмечалось, этот показатель должен составить 70%.

Если в 2012 году исправность вооружений составляла 47%, то сейчас речь идет о 94%.

Кристина Сизова