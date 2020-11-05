"Собираются с новыми силами": куда боевики ИГ* ушли с Ближнего Востока

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Рост численности, сотни диверсий, нечеловеческая жестокость — как считают в Пентагоне, разгромленное на Ближнем Востоке "Исламское государство"* успешно строит новый "халифат" — на этот раз в Африке. Согласно отчету, опубликованному экспертами Вест-Пойнта, террористические группировки расширяют зоны влияния, вербуют в свои ряды новых фанатиков и успешно противостоят регулярным армиям. О главных выводах документа — в материале РИА Новости.

Вотчина боевиков

К концу 2017-го боевики ИГ* потеряли большую часть оккупированных территорий на Ближнем Востоке. Успешные действия ВКС России, сирийской и иракской армий, а также международной коалиции под предводительством США загнали террористическую организацию в глубокое подполье. "Исламское государство"* перешло к партизанской войне и отказалось от крупных наступательных операций.

В Африке же террористы чувствуют себя вполне вольготно. По информации аналитиков Пентагона, наибольшую активность они проявляют на западе континента и в Большой Сахаре. Под удары боевиков регулярно попадают гражданские и военные объекты в Нигерии, Нигере, Камеруне, Чаде, Мали и Буркина-Фасо. Там всем заправляет печально известная исламистская организация "Боко харам"*, присягнувшая на верность ИГ* еще в марте 2015-го. Тогда экстремисты провели "ребрендинг" и стали называться "Западноафриканской провинцией "Исламского государства"* (Islamic State's West Africa Province — ISWAP).

Военнослужащие 3-й пехотной дивизии США выносят тело погибшего в Нигере американского сержанта на авиабазе Довер Источник изображения: © AP Photo / Pfc. Lane Hiser/ U.S. Army

Впервые внимание мировых СМИ ISWAP* привлекла в октябре 2017-го. Крупная банда заманила в засаду отряд спецназа США неподалеку от деревни Тонго Тонго в Нигере. В ходе скоротечного и жестокого боя террористы убили четверых американцев. Это вызвало бурное обсуждение в Вашингтоне, и об "африканском ИГ*" заговорили всерьез. Его численность оценивали в 400-500 штыков, однако скоро речь шла уже о тысячах.

Черное подполье

Только за прошлый года боевики ISWAP* совершили 186 нападений на военные объекты западноафриканских стран. Они скрытно подбирались к цели и атаковали, пользуясь численным превосходством. В результате погибли десятки военнослужащих правительственных армий и полицейских. В ISWAP* не гнушаются использовать террористов-смертников. В 2019-м они пять раз подрывали себя в местах скопления военных — трижды в Нигерии, а также в Буркина-Фасо и Нигере.

Исламистская группировка "Боко Харам"* Источник изображения: © AP Photo / Boko Haram,File

В 2020-м экстремисты перешли к террору мирного населения. В Нигерии за пять месяцев этого года они убили более 600 представителей христианских общин. Боевики, по их собственным словам, хотят "освободить страны Западной Африки от западного влияния". Действуют с запредельной жестокостью. Так, в сентябре ISWAP* опубликовала видео убийства христианских волонтеров Лоуренса Дуна Дакигира и Годфри Али Шикагхама. При налетах на мирные поселения террористы не щадят даже детей, а женщин зачастую угоняют в сексуальное рабство. Нигерийские власти раз за разом терпят поражение. Армия сосредоточена на защите крупных городов, а небольшие поселки и сельская глубинка для террористов — легкая добыча.

За последние годы ИГ* серьезно укрепило позиции и на юго-востоке континента. В частности, рост террористической угрозы отмечают в Мозамбике, где боевики контролируют несколько населенных пунктов. С 2017-го они убили здесь более полутора тысяч человек. Многих демонстративно обезглавили перед камерой. Как и в Западной Африке, экстремисты в Мозамбике последовательно уничтожают все, что связано с неисламским миром.

В сентябре террористы высадились на курортных островах Вамизи и Мекунго, где отдыхают голливудские звезды и другие знаменитости. Под страхом смерти они заставили всех уехать с островов и дотла сожгли гостиничную инфраструктуру — бунгало, пляжные домики, складские помещения.

Теракты и засады

На севере Африки активно действует против египетских властей "Синайская провинция "Исламского государства"* (Islamic State's Sinai Province — ISSP*). Именно эта террористическая организация взяла на себя ответственность за подрыв самолета Airbus A320 российской авиакомпании "Когалымавиа" 31 октября 2015-го. Тогда погибли 224 человека.

Обломки самолета Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа" Источник изображения: © РИА Новости / Максим Григорьев/ТАСС/POOL

Спустя два года, 24 ноября 2017-го, боевики ISSP* устроили теракт в суфийской мечети в населенном пункте Бир-эль-Абд. В результате взрыва и стрельбы были убиты 310 человек. В 2019-м экстремисты совершили 160 нападений — в основном на египетских военных. Сейчас синайский "филиал" ИГ* удерживает четыре деревни, используя их как базы для вылазок.

Есть еще "Центральноафриканская провинция "Исламского государства"* (Islamic State's Central Africa Province — ISCAP*). Боевики этой организации активны главным образом на востоке Демократической Республики Конго. Формально местные исламисты присоединились к ИГ* лишь в 2019-м, однако уже успели заслужить репутацию полных отморозков. Чаще всего они совершают вылазки вблизи города Бени. За прошлый год восемь процентов всех терактов ИГ* в Африке были проведены боевиками ISCAP*. Действуют из засад — атакуют конвои правительственной армии Конго.

Кроме того, "Исламское государство"* присутствует в Ливии, Алжире и Тунисе — десять терактов в 2019-м. Местное террористическое подполье служит вербовочной базой — боевики в других странах континента регулярно получают из Ливии, Алжира и Туниса пополнение. По мнению экспертов Пентагона, влияние ИГ* в этом регионе будет только усиливаться.

Террористы ИГ* действуют в 13 странах Африки. По меньшей мере в двух из них боевикам удалось взять под контроль обширные территории и организовать псевдогосударственную власть.

В Пентагоне делают вывод: фронт борьбы с мировым терроризмом окончательно сместился с Ближнего Востока на юг.

*Террористическая организация, запрещенная в России.