Расходы на оборону: как ОПК США готовится к новой администрации

Как американский оборонно-промышленный комплекс встречает выборы в США
Американский оборонно-промышленный комплекс вряд ли пострадает от итогов президентских выборов в США. Кто бы не занял Белый дом - республиканец Дональд Трамп или демократ Джо Байден - военные расходы страны не будут существенно изменены, считают главы крупных американских оборонных предприятий.
Любой американец скажет, что 3 ноября состоялись самые важные выборы в истории США. Но только в том случае, если он не управляет крупным предприятием оборонно-промышленного комплекса США. Так об этом пишет Defense News.
В отчетах о прибылях и убытках руководители оборонной промышленности Соединенных Штатов прогнозируют полное спокойствие в преддверии выборов. Главным образом потому, что с их точки зрения пандемия коронавируса несет в себе существенно большую неопределенность для ОПК США. Особенно для компаний, занимающихся коммерческой авиацией.
Дело в том, что, несмотря на множество прогнозов об оборонных бюджетах на 2021 год, независимо от того, кто контролирует Белый дом, американская промышленность уверена в неизменной приверженности Пентагона делу дальнейшей модернизации Вооруженных сил США.
- заявила на прошлой неделе генеральный директор корпорации Northrop Grumman Кэти Уорден.
«Хотя мы планируем различные бюджетные сценарии, расходы на оборону в значительной степени обусловлены возрастающими в современных условиях угрозами, и сегодняшние вызовы требуют надежной защиты. Возникшие за последнее время угрозы усиливаются, и мы считаем, что обе политические партии привержены эффективному противодействию этим угрозам», - подчеркнула Кэти Уорден.
«Если оборонные компании настроены оптимистично, то Уолл-стрит, наоборот, скептически, поскольку в этом году сугубо оборонные компании упали (курс их акций - "Газета.Ru"), и они отстают от фондового рынка», - отмечает со своей стороны аэрокосмический и оборонный аналитик Capital Alpha Partners Байрон Каллан.
По словам Каллана, даже если действующий президент победит, никто не может гарантировать, что контроль над палатой представителей возьмут республиканцы. А если она останется в руках у демократов, споры в конгрессе о бюджетах неизбежны.
Руководители министерства обороны спокойно делали весьма благоприятные прогнозы относительно 2021 года, но у военного ведомства США нет никаких предположений о том, какими будут 2022 и 2023 годы, сказал Каллан.
Кроме того, официальные лица Пентагона предупредили, что им придется использовать отведенные на модернизацию и обеспечение боеготовности средства на текущие траты, если конгресс не выделит около $10 млрд на расходы оборонных подрядчиков.
Поскольку демократы готовы обсуждать резкое сокращение расходов на оборону в случае своей победы на выборах, ожидается, что раздутый национальный дефицит, вызванный сопряженными с пандемией коронавируса расходами и снижением налогов при руководстве республиканцев, приведет к сокращению оборонного бюджета, пишет Defense News.
«От выборов будет зависеть примерно следующая бюджетная картина - то ли это будет плоскость с небольшим градусом подъема, то ли это будет та же плоскость, но уже с небольшим градусом уклона. Я думаю, что в конечном итоге будет довольно узкая область, в которой вы работаете в политическом плане, учитывая бюджетный дефицит и векторы угроз», - сказал генеральный директор оборонно-космического конгломерата Leonardo DRS Билл Линн, экс-заместитель министра обороны и лоббист корпорации Raytheon.
«Хотя ходили слухи, что демократы сократят расходы на оборону, Байден неизбежно столкнется с экономическим и политическим давлением», - сказал президент и исполнительный директор оборонной лоббистской фирмы American Defense International (ADI) Майкл Херсон.
По словам Херсона, первое, о чем Байден будет беспокоиться, - это COVID-19 и восстановление экономики. Глава ADI уверен, что президент-демократ не пойдет на сокращение военных расходов, так как это приведет к потере рабочих мест и усугублению экономических проблем страны.
Министр обороны Марк Эспер предупредил, что фиксированный бюджет заставит вооруженные силы пойти на бюджетные компромиссы и, вероятно, урезать унаследованные от предыдущей администрации программы.
Пентагон в последние годы ориентировался на технологическую конкуренцию с Китаем, вкладывая средства в искусственный интеллект, сети следующего поколения, кибербезопасность и космос. Компании ОПК США не заметили никаких признаков движения вспять по этим направлениям.
«Правительство США не делает резкого разворота в плане подобных расходов. И многие программы, которые мы в настоящее время поддерживаем, все больше привязаны к конкретным задачам, что является политически предсказуемым», - сказал инвесторам главный финансовый директор одной из крупнейших мировых консалтинговых компаний Booz Allen Hamilton Ллойд Хауэлл-младший.
Генеральный директор компании FLIR Systems Джим Кэннон признал, что «давление на бюджет продолжится, причем независимо от того, что произойдет с выборами», но он поддержал заявления руководства Сухопутных войск ВС США о том, что необходимо приложить "длительно недофинансируемые" усилия по модернизации ВС США. FLIR Systems - крупнейшая в мире коммерческая компания, специализирующейся на разработке и производстве тепловизоров, компонентов и датчиков изображения.
Параллельно намечается еще одна тенденция: компании, не имеющие доли в конкретной крупной платформе, диверсифицировали свое производства. Руководители некоторых из них указали на инвестиции в кибербезопасность или искусственный интеллект. Генеральный директор компании Leonardo DRS Билл Линн сказал, что вложения фирмы в средства связи, датчики и вычислительные системы сделали его компанию «двусторонней».
«Мы можем пойти в любом направлении. Более крупные компании имеют больше возможностей для участия в оборонном бюджете. Мы же больше ориентированы на конкретные задачи», - добавил он.
«Мы видим себя в разработке сенсоров для Сухопутных войск, спутниковой связи; мы в 10 или 12 сегментах вооружения, военной и гражданской техники. Мы можем быть нацелены на самые разные сферы, и, откровенно говоря, в условиях фиксированного бюджета, эта диверсификация имеет важное значение для дальнейшего роста компании», - подчеркнул Билл Линн.
В частности, в России предусматривается обеспечить увеличение доли высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме продукции, выпускаемой организациями ОПК, к 2020 году - не менее чем до 17%, к 2025 году - не менее чем до 30%, к 2030 году - не менее чем до 50%. Это обеспечит устойчивость функционирования российского ОПК при любых условиях», - рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.
Михаил Ходаренок