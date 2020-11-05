Расходы на оборону: как ОПК США готовится к новой администрации

Как американский оборонно-промышленный комплекс встречает выборы в США

Американский оборонно-промышленный комплекс вряд ли пострадает от итогов президентских выборов в США. Кто бы не занял Белый дом - республиканец Дональд Трамп или демократ Джо Байден - военные расходы страны не будут существенно изменены, считают главы крупных американских оборонных предприятий.

Любой американец скажет, что 3 ноября состоялись самые важные выборы в истории США. Но только в том случае, если он не управляет крупным предприятием оборонно-промышленного комплекса США. Так об этом пишет Defense News.

В отчетах о прибылях и убытках руководители оборонной промышленности Соединенных Штатов прогнозируют полное спокойствие в преддверии выборов. Главным образом потому, что с их точки зрения пандемия коронавируса несет в себе существенно большую неопределенность для ОПК США. Особенно для компаний, занимающихся коммерческой авиацией.

Дело в том, что, несмотря на множество прогнозов об оборонных бюджетах на 2021 год, независимо от того, кто контролирует Белый дом, американская промышленность уверена в неизменной приверженности Пентагона делу дальнейшей модернизации Вооруженных сил США.

«Мы по-прежнему верим, что двухпартийная поддержка расходов на оборону сохранится на должном уровне»,

- заявила на прошлой неделе генеральный директор корпорации Northrop Grumman Кэти Уорден.

«Хотя мы планируем различные бюджетные сценарии, расходы на оборону в значительной степени обусловлены возрастающими в современных условиях угрозами, и сегодняшние вызовы требуют надежной защиты. Возникшие за последнее время угрозы усиливаются, и мы считаем, что обе политические партии привержены эффективному противодействию этим угрозам», - подчеркнула Кэти Уорден.

«Если оборонные компании настроены оптимистично, то Уолл-стрит, наоборот, скептически, поскольку в этом году сугубо оборонные компании упали (курс их акций - "Газета.Ru"), и они отстают от фондового рынка», - отмечает со своей стороны аэрокосмический и оборонный аналитик Capital Alpha Partners Байрон Каллан.

Он отметил, что партийные разногласия на Капитолийском холме во многом привели к бюджетным ограничениям, которые мешали федеральному бюджету в течение последнего десятилетия.

По словам Каллана, даже если действующий президент победит, никто не может гарантировать, что контроль над палатой представителей возьмут республиканцы. А если она останется в руках у демократов, споры в конгрессе о бюджетах неизбежны.

Руководители министерства обороны спокойно делали весьма благоприятные прогнозы относительно 2021 года, но у военного ведомства США нет никаких предположений о том, какими будут 2022 и 2023 годы, сказал Каллан.

Кроме того, официальные лица Пентагона предупредили, что им придется использовать отведенные на модернизацию и обеспечение боеготовности средства на текущие траты, если конгресс не выделит около $10 млрд на расходы оборонных подрядчиков.

Поскольку демократы готовы обсуждать резкое сокращение расходов на оборону в случае своей победы на выборах, ожидается, что раздутый национальный дефицит, вызванный сопряженными с пандемией коронавируса расходами и снижением налогов при руководстве республиканцев, приведет к сокращению оборонного бюджета, пишет Defense News.

Но промышленность делает ставку на стремление Вашингтона подготовиться в военном отношении к противостоянию с растущим Китаем, Россией и непредсказуемой Северной Кореей, подчеркивает издание.

«От выборов будет зависеть примерно следующая бюджетная картина - то ли это будет плоскость с небольшим градусом подъема, то ли это будет та же плоскость, но уже с небольшим градусом уклона. Я думаю, что в конечном итоге будет довольно узкая область, в которой вы работаете в политическом плане, учитывая бюджетный дефицит и векторы угроз», - сказал генеральный директор оборонно-космического конгломерата Leonardo DRS Билл Линн, экс-заместитель министра обороны и лоббист корпорации Raytheon.

«Хотя ходили слухи, что демократы сократят расходы на оборону, Байден неизбежно столкнется с экономическим и политическим давлением», - сказал президент и исполнительный директор оборонной лоббистской фирмы American Defense International (ADI) Майкл Херсон.

По словам Херсона, первое, о чем Байден будет беспокоиться, - это COVID-19 и восстановление экономики. Глава ADI уверен, что президент-демократ не пойдет на сокращение военных расходов, так как это приведет к потере рабочих мест и усугублению экономических проблем страны.

Министр обороны Марк Эспер предупредил, что фиксированный бюджет заставит вооруженные силы пойти на бюджетные компромиссы и, вероятно, урезать унаследованные от предыдущей администрации программы.

Но Пентагон также заявил о своей приверженности модернизации ВС США, и это составляет часть уверенности американской промышленности в благоприятном будущем.

Пентагон в последние годы ориентировался на технологическую конкуренцию с Китаем, вкладывая средства в искусственный интеллект, сети следующего поколения, кибербезопасность и космос. Компании ОПК США не заметили никаких признаков движения вспять по этим направлениям.

«Правительство США не делает резкого разворота в плане подобных расходов. И многие программы, которые мы в настоящее время поддерживаем, все больше привязаны к конкретным задачам, что является политически предсказуемым», - сказал инвесторам главный финансовый директор одной из крупнейших мировых консалтинговых компаний Booz Allen Hamilton Ллойд Хауэлл-младший.

Генеральный директор компании FLIR Systems Джим Кэннон признал, что «давление на бюджет продолжится, причем независимо от того, что произойдет с выборами», но он поддержал заявления руководства Сухопутных войск ВС США о том, что необходимо приложить "длительно недофинансируемые" усилия по модернизации ВС США. FLIR Systems - крупнейшая в мире коммерческая компания, специализирующейся на разработке и производстве тепловизоров, компонентов и датчиков изображения.

«Послание, которое было ясно отправлено промышленности, говорит в том, что после четырех десятилетий, которые не были отмеченными значительными преобразованиями, настало время масштабных модернизаций", - сказал Кэннон.

Параллельно намечается еще одна тенденция: компании, не имеющие доли в конкретной крупной платформе, диверсифицировали свое производства. Руководители некоторых из них указали на инвестиции в кибербезопасность или искусственный интеллект. Генеральный директор компании Leonardo DRS Билл Линн сказал, что вложения фирмы в средства связи, датчики и вычислительные системы сделали его компанию «двусторонней».

«Мы можем пойти в любом направлении. Более крупные компании имеют больше возможностей для участия в оборонном бюджете. Мы же больше ориентированы на конкретные задачи», - добавил он.

«Мы видим себя в разработке сенсоров для Сухопутных войск, спутниковой связи; мы в 10 или 12 сегментах вооружения, военной и гражданской техники. Мы можем быть нацелены на самые разные сферы, и, откровенно говоря, в условиях фиксированного бюджета, эта диверсификация имеет важное значение для дальнейшего роста компании», - подчеркнул Билл Линн.

«Слова генерального директора компании Leonardo DRS весьма актуальны и для отечественного оборонно-промышленного комплекса.

В частности, в России предусматривается обеспечить увеличение доли высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме продукции, выпускаемой организациями ОПК, к 2020 году - не менее чем до 17%, к 2025 году - не менее чем до 30%, к 2030 году - не менее чем до 50%. Это обеспечит устойчивость функционирования российского ОПК при любых условиях», - рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Михаил Ходаренок