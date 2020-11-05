ПВО НАТО: инициативы по улучшению.

Руководство Североатлантического альянса предпринимает усилия по повышению возможностей ПВО НАТО. На виртуальной встрече 22-23 октября 2020 года министрам обороны стран-участниц представили две программы: наземная ПВО (Ground Based Air Defence, GBAD) и система защита от ракет, артиллерийского и минометного огня (Counter Rockets Artillery и Mortar, C-RAM). Программы принадлежат к 13 проектам особой важности, в рамках которых альянс отдает приоритет международному сотрудничеству для достижения общих возможностей.

Министры обороны Бельгии, Дании, Германии, Венгрии, Италии, Латвии, Нидерландов, Словении, Испании и Великобритании подписали Письмо о намерениях (LoI) с целью поиска инновационного решения против всего спектра воздушных и ракетных угроз.

При систематическом модульном подходе участвующие государства должны получать универсальные, масштабируемые решения, которые можно использовать для создания пакетов наземной ПВО, адаптированных к угрозе. Эти решения будут охватывать спектр всех угроз от очень малой до средней дальности. По замыслу, предлагаемый подход позволит значительно усилить боевые потенциалы участников за счет беспрепятственной интеграции отдельных национальных модулей в пакеты многонациональных сил наземной ПВО НАТО.

Замсек НАТО Мирча Джоанэ

По утверждению заместителя генерального секретаря НАТО Мирча ДЖОАНЭ (Mircea Geoană), такой «инновационный модульный подход приведет к резкому увеличению оперативной гибкости, масштабируемости и совместимости наземных сил ПВО». В настоящее время определяются подходящие компоненты для наземной ПВО НАТО. Цель состоит в том, чтобы в 2022 г. подписать меморандум о взаимопонимании для старта разработок и последующих закупок. Планируется, что первые модули станут доступны с 2024 г.

Министра обороны Германии, Греции, Венгрии и Великобритании в письме о намерениях по проекту C-RAM обязались изучить варианты многонационального развития и приобретения потенциала в этой области. Основное внимание намечено уделять инновационным решениям, таким как, например, источники направленной энергии.

Системы и комплексы ПВО НАТО

В частности, в Германии концерны Rheinmetall и MBDA развивают лазерное оружие, пригодное для этой инициативы, до уровня готовности к серийному производству. Возможности C-RAM имеют решающее значение для готовности НАТО. Разработка и закупка эффективных решений для защиты сил Североатлантического альянса от ракетных, артиллерийских и минометных угроз помогут эффективно защитить личный состав, объекты и оборудование. По словам М.Джоанэ, «инициатива C-RAM значительно расширит возможности проведения высокоинтенсивных операций, улучшив защищенность личного состава, объектов и оборудования от ракетных и минометных атак, а также обычных воздушных ударов».

График проекта C-RAM синхронизирован с наземной ПВО НАТО. Он также предусматривает меморандум о взаимопонимании в 2022 г., а внедрение модульных систем с 2024 г. Считается, что названные многонациональные инициативы предоставят более экономичные и устойчивые решения, значительно повышая совместимость между вовлеченными партнерами по альянсу.

По материалам ресурса esut.de