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Академик объяснил проигрыш СССР в лунной гонке с США

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Источник изображения: Фото: Селимханов / РИА Новости

Академик РАН Михаил Маров объяснил проигрыш СССР в лунной гонке с США в 1960-х годах. Об этом он рассказал в ходе телеконференции «История исследования далеких планет и лунная гонка», передает РИА Новости.

По мнению Марова, одной из причин стали технические разногласия между главным конструктором ракетно-космической техники Сергеем Королевым и главным конструктором двигателей Валентином Петровичем Глушко по поводу того, какие двигатели стоит ставить на тяжелую ракету-носитель Н-1. В результате Королевым была выбрана связка из более 30 двигателей. Однако она была не так эффективна, как вариант Глушко.

«По существу, отсутствию договоренностей между этими бывшими друзьями, но ставшими антагонистами на технической почве, мы практически обязаны тому, что не выиграли результат соперничества с американцами в лунной гонке», — заключил он.

Кроме того, на ход лунной гонки повлияла преждевременная смерть Королева в январе 1966 года. Еще одной причиной проигрыша СССР Маров назвал неэффективное управление и отсутствие подхода со стороны властей. «Результатом этого было распыление средств, излишне лояльная политика», — добавил академик.

Космическая гонка продолжалась между СССР и США в период с 1957 по 1988 годы. В число событий гонки входят запуски искусственных спутников, полёты в космос животных и человека, а также высадка на Луну.

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Россия
США
Проекты
Луна
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