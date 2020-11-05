Экипаж потушил пожар на подлодке «Новороссийск» на учениях в Тартусе

Учения по обеспечению живучести подводной лодки «Новороссийск» прошли в пункте базирования Военно-морского флота Минобороны России в сирийском Тартусе. Об этом сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.

По сценарию учений, пожар произошел в первом отсеке подводной лодки «Новороссийск». У экипажа есть всего несколько минут, чтобы справиться с возгоранием, пока огонь не перекинулся на торпедную палубу.

В первую очередь командиру необходимо загерметизировать отсек, после чего он отдает приказ приступить к тушению огня азотом. Такая система тушения огня позволяет бороться с возгоранием без влияния на личный состав и его здоровье. Азот поступает в отсек, вытесняя кислород, который является окислителем для распространения пожара.

В ходе учений также отрабатывались и сложные сценарии, например, с пострадавшими. Если один из моряков в ходе пожара надышался угарным газом, то его закрепляют на носилках и подключают к кислородному баллону, после чего пострадавшего необходимо как можно быстрее доставить на поверхность.

В случае ЧП на пирсе это достаточно легко осуществить — моряка забирает бригада скорой медицинской помощи. Однако в открытом море всё намного сложнее. Как рассказал начальник медслужбы подводной лодки Евгений Опарин, приходится вызывать воздушные силы для эвакуации вертолетами или надводными кораблями.

28 октября сообщалось, что командование Воздушно-космических сил (ВКС) России подвело итоги экспериментальных учений. Как сообщили источники «Известий» в военном ведомстве, полученный опыт признан успешным. В эксперименте было задействовано более сотни истребителей, бомбардировщиков и перехватчиков.

В течение суток авиационная группировка отражала в режиме реального времени массированный удар противника, перехватывала его цели и уничтожала наземные объекты и средства ПВО.

Фото: скриншот с видео