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В России завершились госиспытания нового ракетного комплекса

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Источник изображения: Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Новый российский корабельный противолодочный ракетный комплекс «Ответ» прошел государственные испытания. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Испытания проводились на новейшем стелс-фрегате проекта 22350 «Адмирал Касатонов». Сейчас ведется подготовка технической документации, и до января 2021 года «Ответ» будет принят на вооружение. Этим комплексом будет оснащена большая часть надводных кораблей Северного флота.

Комплекс «Ответ» состоит из управляемой ракеты, которую можно запускать из универсальных пусковых установок 3С-14 наряду с крылатыми ракетами «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Также к комплексу относится самонаводящаяся противолодочная торпеда, которая доставляется ракетой в зону атаки.

1 ноября стало известно, что на Северном флоте готовятся запустить гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон» на расстояние около тысячи километров. Ракета должна будет поразить морской щит, имитирующий корабль противника. Всего до конца года будут проведены три испытательных пуска «Циркона».

В июне сообщалось, что российский фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», созданный по стелс-технологии, завершил морскую часть государственных испытаний, и в ближайшее время будет включен в боевой состав ВМФ России. В ходе тестов на Балтике были испытаны все проектные характеристики корабля, работа систем и вооружения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
П-800 Оникс
УКСК
Циркон-С 3М22
Проекты
22350
ГЗЛА
Калибр КР
СФ
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