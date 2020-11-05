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ТАСС

Путин наградил академика Соломонова орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

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Юрий Соломонов
Юрий Соломонов.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Под руководством Юрия Соломонова были созданы ракетные комплексы стратегического назначения, которые составляют основу ядерного щита страны

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил генерального конструктора Московского института теплотехники (МИТ), академика РАН Юрия Соломонова орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в разработку и создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Соломонова Юрия Семеновича - первого заместителя генерального директора - генерального конструктора акционерного общества "Корпорация "Московский институт теплотехники", - говорится в документе.

3 ноября Юрию Соломонову исполнилось 75 лет.

Юрий Соломонов является доктором технических наук, академиком РАН, профессором, заведующим кафедрой "Информационная безопасность" МГТУ им. Баумана, действительным членом Инженерной академии и Международной инженерной академии. Лауреат Государственной премии СССР, заслуженный изобретатель РСФСР, удостоен звания Героя Труда России.

Под его руководством был создан ряд ракетных комплексов стратегического назначения ("Тополь-М", "Ярс", "Булава"), составляющих основу ядерного щита России.

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Страны
Россия
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Булава-30
РС-12М2
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