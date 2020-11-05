Полная флотилия: как новые ледоколы укрепят позиции РФ

Владимир Путин оценил возможности судна «Виктор Черномырдин» и вспомнил заслуги бывшего премьер-министра

В России ведется работа над несколькими сериями дизельных и атомных ледоколов, которые не имеют аналогов в мире. Об этом Владимир Путин заявил во время церемонии поднятия флага на судне «Виктор Черномырдин» — самом большом в мире ледоколе с дизель-электрической установкой. Глава государства подчеркнул, что РФ обладает уникальным ледовым флотом и занимает лидирующие позиции в освоении и изучении северных территорий. Опрошенные «Известиями» эксперты пояснили, что развитие арктического флота связано с обеспечением национальной безопасности и сохранением геополитического влияния страны в этих широтах. Торжественное мероприятие, однако, не было посвящено исключительно морской теме. Глава государства напомнил о годовщине смерти Виктора Черномырдина, которого Владимир Путин считает политиком исторического масштаба.

Преданный родине человек

С начала пандемии Владимир Путин посещает Санкт-Петербург уже не в первый раз. При этом его рабочая поездка в родной город была вновь приурочена к торжественному мероприятию. И если 26 июля президент прибыл в Северную столицу по случаю Дня военно-морского флота, то 3 ноября в присутствии главы государства состоялась церемония поднятия российского флага на новом ледоколе «Виктор Черномырдин». Учитывая тот факт, что судно получило название в честь выдающегося политика, который скончался ровно 10 лет назад, Владимир Путин начал свое краткое выступление с теплых слов о бывшем премьер-министре.

— Он был действительно руководителем, политиком государственного и — без всякого преувеличения — исторического масштаба, ярким и сильным человеком, настоящим тружеником, созидателем, — подчеркнул президент.

Церемония поднятия флага на новом ледоколе «Виктор Черномырдин» на территории пассажирского порта «Морской фасад» в Санкт-Петербурге Источник изображения: Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

По словам Владимира Путина, во многом благодаря взвешенности Виктора Черномырдина, его дальновидности и хозяйской рачительности в сложнейший период 1990-х годов удалось сохранить и сберечь кадровый, технологический потенциал промышленности, ТЭКа и других индустриальных отраслей промышленности.

— Вообще, он был работоголик. Я лично наблюдал за этим, смотрел за тем, как он работает, и многому у него учился. Это был человек, бесконечно преданный родине, — заявил Владимир Путин.

Сохранить лидерство

Только после этих слов президент отметил важность появления самого большого в мире ледокола проекта 22600 с дизель-электрической установкой. Глава государства ознакомился с системами управления судном. Оно обладает высоким ледовым классом Icebreaker8 и может двигаться в сплошном ледяном поле толщиной до 2 м. Кроме того, ледокол оснащен двумя вертолетными площадками. Он может обеспечивать не только ледокольные проводки, но и участвовать в научных экспедициях, перевозить контейнеры и опасные грузы. По словам президента, речь идет о судне высокого ледового класса, которое можно задействовать в решении широкого круга задач. В частности, в обеспечении мореплавания в Финском заливе и по трассе Северного морского пути, пояснил он.

— Такие технологичные морские суда, способные работать при низких температурах, проходить через сплошные льды, имеют особую значимость для России — великой арктической державы, для реализации наших стратегических планов по развитию и освоению просторов Севера, перспективных транспортных и логистических маршрутов — сказал президент.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения нового ледокола «Виктор Черномырдин» на территории пассажирского порта «Морской фасад» в Санкт-Петербурге Источник изображения: Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Россия обладает уникальным ледовым флотом и занимает лидирующие позиции в освоении и изучении арктических территорий, заметил Владимир Путин. По его мнению, это первенство необходимо постоянно подтверждать. А для этого важно укреплять и обновлять флот, внедрять передовые технологии строительства ледоколов и других судов ледового класса, считает он. При этом президент сообщил, что уже сейчас идет работа над несколькими сериями дизельных и атомных ледоколов, аналогов которым нет в мире.

Развитие арктического флота — стратегический вопрос геополитического влияния России в северных широтах, отметил в беседе с «Известиями» первый зампред комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Сергей Каргинов. По его словам, с учетом потепления климата открываются новые возможности, а Северный морской путь дает колоссальную экономию для перевозок любых компаний.

— Поэтому запустить этот маршрут, сделать его безопасным — стратегический ход России, однозначно увеличивающий ее геополитическое влияние. Этому хотят помешать по максимуму все мировые державы. Это и США, возможно, Турция, европейские страны, часть игроков юго-восточной Азии. Нужно понимать, что центр производства смещается в юго-восточную Азию и доставить оттуда товары в основные центры потребления намного дешевле и быстрее через СМП. Это очень важные факторы, которые влияют на экономическое состояние любой страны и компании, — пояснил парламентарий.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения нового ледокола «Виктор Черномырдин» на территории пассажирского порта «Морской фасад» в Санкт-Петербурге Источник изображения: Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

По его словам, в 1990-х годах было упущено время для освоения Севера. При этом ледокольный флот — приоритет любой арктической державы, подчеркивает член Совета Ассоциации полярников РФ, ледовый разведчик 1-го класса Константин Зайцев. Тот факт, что Россия в отличие от США, Канады, Норвегии или Дании имеет такой флот, можно считать гарантией национальной безопасности страны, отметил он.

— Мы этим обеспечиваем свои северные границы, — заявил он «Известиям». — Еще один важный момент — технологический. То, что мы всегда могли делать, мы должны продолжать. Обеспечение судоходства по Севморпути будет очень серьезно зависеть от климатических колебаний. Сегодня благодаря ледоколам мы можем ходить по чистой воде. Самое важное, что у нас самый большой арктический фасад из всех других государств. Не надо сдавать свои позиции.

Ледокол «Виктор Черномырдин» мощностью 25 МВт строился с декабря 2012 года по заказу «Росморпорта». Сдача судна изначально планировалась в 2015-м, однако завершить работы в установленные сроки не удалось из-за необходимости вносить изменения в проектную документацию. В ноябре 2018 года на ледоколе произошел пожар: были повреждены устройства для фильтрации сточных вод, 8 км кабеля и шкафы управления котлами. В Объединенной судостроительной корпорации тогда оценили ущерб в 150 млн рублей. Как писали «Ведомости», в результате различных доработок и устранения последствий происшествия стоимость строительства выросла с 7,95 млрд рублей до примерно 12 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин фотографируется с командой нового ледокола «Виктор Черномырдин» на территории пассажирского порта «Морской фасад» в Санкт-Петербурге Источник изображения: Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

На борту ледокола президент также провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Последний сообщил о том, что сейчас в городе занято около 80% больничных коек для пациентов с COVID-19. В Северной столице, так же как и во многих других регионах страны, фиксируется весьма сложная эпидемиологическая ситуация. За период пандемии в городе заболело свыше 64 тыс. человек. Между тем Александр Беглов также доложил о решении проблемы развития петербургского метрополитена с помощью создания нового предприятия. Оно займется строительством станций вместо «Метростроя», который находится в предбанкротном состоянии.

Дмитрий Лару