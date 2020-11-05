Войти
Известия.ru

Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

85
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на ледоколе «Виктор Черномырдин». Мероприятие состоялось во вторник, 3 ноября, в Санкт-Петербурге.

«Россия обладает уникальным ледовым флотом. Это первенство необходимо постоянно подтверждать и наращивать свои позиции», — сказал президент.

«Виктор Черномырдин» — один из самых больших и мощных в мире ледоколов. Предназначен для обеспечения бесперебойной проводки и буксировки судов в Финском заливе, может работать в Арктике и Антарктике.

Выступая на торжественной церемонии, Путин отметил, что Россия переживает непростые времена из-за пандемии коронавируса, но продолжает двигаться вперед, не откладывая планы на потом.

«В России идет работа над новыми сериями дизельных и атомных ледоколов, не имеющих аналогов в мире», — подчеркнул глава государства.

Он также пожелал экипажу ледокола «Виктор Черномырдин» плодотворной работы.

Мероприятие прошло на территории пассажирского порта «Морской фасад» — первого и единственного специализированного пассажирского порта в Северо-Западном федеральном округе РФ.

В декабре прошлого года сообщалось, что ледокол «Виктор Черномырдин» готов к передаче Росморпорту. Он строился на «Адмиралтейских верфях», входящих в Объединенную судостроительную корпорацию. Тогда же отмечалось, что судно технически готово, экипаж сформирован.


Фото: РИА Новости

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Финляндия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Адмиралтейские верфи
ОСК
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Арктика
Похожие новости
04.11.2020
Ледокол для Арктики: Путин поднял флаг на «Викторе Черномырдине»
20.08.2020
Замсекретаря Совбеза: Арктика имеет большое военно-стратегическое значение
08.10.2019
Ледокол "Виктор Черномырдин" вышел на испытания
27.03.2019
Азиатским корабелам брошен вызов
02.04.2014
Ухудшенная копия Минсудпрома
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.11 01:18
  • 91
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 05.11 00:11
  • 165
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 04.11 23:50
  • 6
Путин остался недоволен «Роскосмосом»
  • 04.11 23:17
  • 4
Специалистов в технопарке «Сколково» агитировали эмигрировать вместе с проектами
  • 04.11 22:22
  • 60
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 04.11 20:58
  • 46
"Эпоха" с 57-мм пушкой значительно повысит возможности БМП-3
  • 04.11 20:36
  • 82
Танки «хоронить» рано: как в США оценили конфликт в Карабахе
  • 04.11 19:33
  • 1
Россия создаст собственную схему регулирования Интернета – президент РФ
  • 04.11 19:18
  • 9
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 04.11 18:52
  • 1
Информация как поле боя
  • 04.11 18:24
  • 1
Раскрыты характеристики обновленного автомата Калашникова
  • 04.11 16:42
  • 2
Программа висит: Путин упрекнул Роскосмос в срыве сроков
  • 04.11 15:53
  • 9
Армения близка к потере Карабаха: Азербайджан вышел на подступы к Шуше и Лачину (Цензор.НЕТ, Украина)
  • 04.11 14:39
  • 2141
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.11 13:58
  • 27
Самая неуязвимая - в Нагорном Карабахе подбита лишь одна ЗСУ-23-4 "Шилка"