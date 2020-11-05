Степной удар: как Россия и Монголия остановили гибридную войну

На маневрах «Селенга-2020» войска двух стран впервые отрабатывали новые сценарии

На этой неделе завершился основной этап ежегодных российско-монгольских учений «Селенга». В этот раз их сценарий максимально отличался от обычного. Во-первых, войска действовали одновременно и в Монголии, и в России. А во-вторых, главной темой маневров впервые стали гибридная война и дестабилизация обстановки зарубежными государствами. Ранее в этом году Улан-Батор провел совместные учения с бундесвером, а летом должен был тренироваться с американцами, но маневры были отменены из-за коронавируса. «Известия» разбирались, какие действия отрабатывали войска на учениях «Селенга» и почему Монголия стала важным военным партнером для многих стран.

Все виды боя

Маневры проходили на полигонах Бурдуны в Бурятии и Дойтым Ан в Монголии. По данным Минобороны России, в них были задействованы около 650 военнослужащих Восточного военного округа и более 100 единиц техники. Монгольские войска выставили около 450 человек и 100 единиц техники.

До сегодняшнего дня ежегодные совместные с Монголией учения проходили по одному давно сложившемуся сценарию: борьба с терроризмом. Войска действовали против разрозненных и немногочисленных иррегулярных формирований. Однако на этот раз задача для военных серьезно усложнилась. Российские и монгольские подразделения тренировались работать в условиях гибридной войны, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru Источник изображения: iz.ru

По легенде некое зарубежное государство переправило многочисленные группы боевиков на территорию стран-участниц. Дестабилизировав обстановку, в конце концов оно открыто вступило в конфликт, перейдя границу. В итоге войскам в ходе маневров необходимо было уничтожить «прокси-формирования», которыми управляли зарубежные штабы, а затем отразить прямую военную агрессию. Это потребовало ведения самых разных видов боя: оборона от неожиданно атаковавших войска групп «боевиков», поиск и нейтрализация «бандформирований», и, наконец, общевойсковой бой — наступление на регулярные формирования по боевому уставу. Во многом сценарий маневров повторял программу прошедших в сентябре стратегических учений «Кавказ-2020».

Из-за широкого спектра задач на разных этапах применялось тяжелое вооружение — реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», самоходные артиллерийские установки «Акация». Задействованы были также штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-24, Ми-8АМТШ.

Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru Источник изображения: iz.ru

На этих маневрах российские военнослужащие использовали современные средства разведки и беспилотники. Помимо этого, они отрабатывали задачи по борьбе с БЛА противника и демонстрировали монгольским коллегам работу новейшей станции помех «Поле-21», а точнее, радиоэлектронное подавление с ее помощью каналов управления беспилотниками условного противника. Участники также продемонстрировали по видеосвязи навыки преодоления минного поля и рва с помощью танкового мостоукладчика и эвакуацию раненых вертолетом Ми-8АМТШ беспосадочным способом.

Традиционно учения «Селенга» проводились поочередно в России и Монголии. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса они проходили в необычном формате. Как сообщили ранее в пресс-службе Восточного военного округа, войска каждой из стран-участниц тренировались исключительно на своих полигонах, не покидая пределов государства. Управление велось с полигона Бурдуны, куда из Монголии прибыла оперативная группа в составе 12 офицеров. Непосредственно во время розыгрыша эпизодов командиры вели онлайн-наблюдение по веб-камерам, расположенным на разных учебных точках.

Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru Источник изображения: iz.ru

— Маневры очевидно не направлены против какой-то конкретной страны, — рассказал «Известиям» старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. — Вряд ли Монголия стала бы проводить учения, которые могли бы напрячь Китай. Но в этой стране есть территория с преобладающим мусульманским населением — Баян-Ульгийский район. Каких-то острых проблем там нет, но если говорить с монголами об их национальной безопасности, они признаются, что их главный страх — вспышка нестабильности в Центральной Азии, которая перехлестывает через их границы. Они к этому готовятся.

Также эксперт отметил, что армия Монголии вовлечена в целый ряд активностей ООН, благодаря чему она зарабатывает немалые по местным меркам деньги. Их военные заинтересованы в обучении, связанном со сценариями нестабильности и гибридной войны, потому что они во многих нестабильных регионах несут миротворческие миссии, пояснил Василий Кашин.

Интересный регион

В последние десятилетия Улан-Батор активно развивает международное военное сотрудничество, а его войска участвуют в маневрах с самыми разными странами. В частности, с 2003 года проводятся регулярные совместные учения Монголии и США, которые с 2006-го получили название Khaan Quest. Многие офицеры Монголии проходят обучение в Штатах. Буквально недавно, в конце октября, завершились совместные учения горных подразделений монгольской армии и бундесвера — они проводились второй год подряд. Германские специалисты обучали монгольских альпинизму, тактическим приемам в горной местности и методам эвакуации раненых.

Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru Источник изображения: iz.ru

— Улан-Батор проводит естественную для всех небольших стран политику, — пояснил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Они пытаются иметь как можно больше партнеров в сфере безопасности, поскольку это укрепляет их суверенитет. Они придерживаются этой линии непрерывно с момента завершения холодной войны. В последнее время развитие связей с американцами даже ослабевало. Они отошли от политики «третьего соседа», которая у них была официально долгие годы, и стали больше обращать внимание на отношения с Россией и Китаем.

Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru Источник изображения: iz.ru

Территория Монголии по характеристикам идеально подходит для проведения военных учений. Во-первых, там низкая плотность населения — в стране проживает около 3 млн человек. И при этом в Монголии можно найти природно-климатические условия на любой вкус: горы, леса, пустыни и степи. Государство даже предлагает свои услуги по предоставлению полигонов. Такое соглашение у Монголии есть, к примеру, с Катаром, который тренирует свои силы специальных операций на территории этой страны. Аналогичные услуги Улан-Батор пытался предоставить и другим странам с небольшими территориями, например Сингапуру.

Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru Источник изображения: iz.ru

Но гораздо более важно геополитическое положение этого государства, из-за которого оно приковывает внимание многих игроков мировой политики. В последнее время растет интерес к Монголии со стороны США, что связано с ухудшением отношений Вашингтона с Пекином, отмечает Василий Кашин.

— Монголия в определенном роде уникальная страна, — пояснил он. — Это единственная реально функционирующая демократия из бывших социалистических государств Азии. Поэтому в стране довольно благоприятная среда для различного рода политической деятельности. Там базируется немало неправительственных организаций. Монголия имеет тесные связи с Китаем, и американцы развивают с ней отношения с прицелом на это. А что касается развития отношений с Монголией Германии и Европы в целом, то ЕС проводит линию на повышение своей роли в вопросах региональной безопасности в Азии. Но все-таки надо отметить, что по объему военных связей с Монголией никто не может конкурировать с Россией.

Тесная связь

В постсоветские годы Москва почти свела на нет экономическое присутствие в Монголии. Для российских корпораций относительно небольшие здешние предприятия, довольно крупные по местным меркам, особенно не представляют собой ценных активов. Снизилось и политическое влияние. В отличие от старших поколений молодежь Монголии практически не говорит по-русски. Сегодня Минобороны — практически единственное ведомство, которое поддерживает связи с Улан-Батором на прежнем уровне.

Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru Источник изображения: iz.ru

— У нас есть в активе масштабная помощь Монголии в подготовке военных кадров, совместные учения и техническая поддержка. У Москвы и Улан-Батора сильное военное сотрудничество, и это, наверное, единственное светлое пятно на фоне нашей активности там. Потому что все остальные структуры делают недостаточно, — считает Владислав Шурыгин.

В XX веке Монголия была одной из самых дружественных стран СССР. В 1936 году на ее территории был размещен 57-й особый корпус РККА, который помог монгольским войскам отразить японскую агрессию. В 1939 году советские и монгольские войска разгромили японскую группировку на реке Халхин-Гол. После нападения Третьего рейха на Советский Союз 22 июня 1941 года Улан-Батор в тот же день заявил о безоговорочной поддержке Москвы и объявил войну Германии. В августе 1945 года монгольские войска в составе советской группировки приняли участие в разгроме японской армии.

Роман Крецул