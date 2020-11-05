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АО "Рособоронэкспорт" награждено Грамотой Верховного Главнокомандующего

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АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) в соответствии с Приказом № 1 от 15 октября 2020 года Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина награждено Грамотой "За заслуги в укреплении обороноспособности страны, развитии военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами."

"За 20 лет работы в предельно сложном сегменте мирового рынка Рособоронэкспорт в пять раз увеличил свои основные внешнеторговые показатели и обеспечил России второе место среди экспортеров вооружения и военной техники. Стабильный объем заказов по линии Рособоронэкспорта способствовал своевременному созданию в стране высокотехнологичного производства конкурентоспособной продукции. Благодаря государственной поддержке, в первую очередь - поддержке Президента, сегодня мы успешно двигаемся вперед, продолжая осваивать новые сферы сотрудничества с партнерами. Эта высокая награда - признание высочайших профессиональных качеств всего коллектива компании, его достижений и знак высокого доверия руководства страны", - сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Грамоту, подписанную Президентом Российской Федерации - Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации Владимиром Путиным, Александру Михееву по поручению Министра обороны Российской Федерации вручил заместитель Министра обороны Александр Фомин.

4 ноября 2020 года исполняется 20 лет со дня образования Рособоронэкспорта (входит в Госкорпорацию Ростех). Компания была создана Указом Президента Российской Федерации в рамках реформы системы военно-технического сотрудничества.

Сегодня Рособоронэкспорт является одним из лидеров на международном рынке вооружений. За 20 лет работы компания поставила российскую продукцию военного, двойного и гражданского назначения в 122 страны мира на общую сумму более 180 млрд. долларов. Ежегодный объем поставок продукции российских предприятий за рубеж составляет около 13 млрд. долларов, портфель заказов превышает 50 млрд. долларов.

Иностранные заказчики высоко ценят возможность вести сотрудничество с российской оборонной промышленностью в формате "одного окна" через Рособоронэкспорт как уникальную организацию, предлагающую полный пакет услуг по экспорту высокотехнологичной военной и гражданской продукции, трансферу технологий.

За 20 лет компания бок о бок с отечественным оборонно-промышленным комплексом прошла непростой путь трансформации и взаимной адаптации, стала надежным союзником и помощником российских предприятий на мировом рынке.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Путин Владимир
Фомин Александр
Проекты
2020-й год
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