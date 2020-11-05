На ледоколе «Виктор Черномырдин» поднят российский флаг

Церемония ввода в строй дизель-электрического ледокола «Виктор Черномырдин», считающегося одним из самых мощных в мире, прошла в Санкт-Петербурге в присутствии президента Владимира Путина.

Выступая на территории пассажирского порта «Морской фасад» глава государства напомнил, что экс-премьер российского правительства Виктор Черномырдин ушёл из жизни ровно 10 лет назад.

«Он был действительно руководителем, политиком государственного и без всякого преувеличения исторического масштаба, ярким и сильным человеком, настоящим тружеником, созидателем. Он брал на себя ответственность и делал дело, стремился во всём служить нашей стране и нашему народу», - отметил президент.

Как заявил, вспоминая о Викторе Черномырдине губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов: «Лучшая память о человеке - дать его имя кораблю».

В свою очередь президент подчеркнул успехи российских судостроителей.

«Уже сейчас идёт работа над несколькими сериями дизельных и атомных ледоколов, аналогов которым нет в мире. За ними будущее, и уверен, что наши талантливые кораблестроители готовы к новаторству, к поиску и внедрению смелых технических решений, и они безусловно справятся со всеми стоящими перед ними, перед нашей страной задачами», - отметил Владимир Путин.