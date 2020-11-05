Войти
Военно-промышленный курьер

На ледоколе «Виктор Черномырдин» поднят российский флаг

83
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Церемония ввода в строй дизель-электрического ледокола «Виктор Черномырдин», считающегося одним из самых мощных в мире, прошла в Санкт-Петербурге в присутствии президента Владимира Путина.

Выступая на территории пассажирского порта «Морской фасад» глава государства напомнил, что экс-премьер российского правительства Виктор Черномырдин ушёл из жизни ровно 10 лет назад.

«Он был действительно руководителем, политиком государственного и без всякого преувеличения исторического масштаба, ярким и сильным человеком, настоящим тружеником, созидателем. Он брал на себя ответственность и делал дело, стремился во всём служить нашей стране и нашему народу», - отметил президент.

Как заявил, вспоминая о Викторе Черномырдине губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов: «Лучшая память о человеке - дать его имя кораблю».

В свою очередь президент подчеркнул успехи российских судостроителей.

«Уже сейчас идёт работа над несколькими сериями дизельных и атомных ледоколов, аналогов которым нет в мире. За ними будущее, и уверен, что наши талантливые кораблестроители готовы к новаторству, к поиску и внедрению смелых технических решений, и они безусловно справятся со всеми стоящими перед ними, перед нашей страной задачами», - отметил Владимир Путин.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ЛК-60Я
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
05.11.2020
Полная флотилия: как новые ледоколы укрепят позиции РФ
25.12.2019
"Росатом" планирует получить три атомных ледокола "Лидер" до 2033 года
28.11.2019
От ледоколов до подлодок: Путин заложил корабль "Николай Зубов"
08.10.2019
Ледокол "Виктор Черномырдин" вышел на испытания
28.06.2017
Капитал дальнего плавания
10.05.2007
Вернуть позиции морской державы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.11 01:18
  • 91
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 05.11 00:11
  • 165
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 04.11 23:50
  • 6
Путин остался недоволен «Роскосмосом»
  • 04.11 23:17
  • 4
Специалистов в технопарке «Сколково» агитировали эмигрировать вместе с проектами
  • 04.11 22:22
  • 60
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 04.11 20:58
  • 46
"Эпоха" с 57-мм пушкой значительно повысит возможности БМП-3
  • 04.11 20:36
  • 82
Танки «хоронить» рано: как в США оценили конфликт в Карабахе
  • 04.11 19:33
  • 1
Россия создаст собственную схему регулирования Интернета – президент РФ
  • 04.11 19:18
  • 9
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 04.11 18:52
  • 1
Информация как поле боя
  • 04.11 18:24
  • 1
Раскрыты характеристики обновленного автомата Калашникова
  • 04.11 16:42
  • 2
Программа висит: Путин упрекнул Роскосмос в срыве сроков
  • 04.11 15:53
  • 9
Армения близка к потере Карабаха: Азербайджан вышел на подступы к Шуше и Лачину (Цензор.НЕТ, Украина)
  • 04.11 14:39
  • 2141
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.11 13:58
  • 27
Самая неуязвимая - в Нагорном Карабахе подбита лишь одна ЗСУ-23-4 "Шилка"