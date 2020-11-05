Стрелковые клубы ДОСААФ внедряют инновации

Страховочное устройство для стрельбы из длинноствольного оружия

Общероссийская общественно-государственная организация ДОСААФ России на форуме «Инновации в спорте и здоровом образе жизни», который состоялся в Цифровом деловом пространстве в конце октября, представила инновационный станок для ограничения сектора стрельбы из длинноствольного оружия.

По информации пресс-службы Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России, инновационное устройство представляет собой ограничитель, способствующий установлению сектора стрельбы из длинноствольного оружия, и не позволяет направлять снаряды за пределы заданного поля тренировок. Станок состоит из основания и вертикальной рамки, из которой у стреляющего нет возможности извлечь ствол. С левой стороны приспособления находится проушина с прикрепленным к ней страховочным тросиком, связанным с антабкой оружия. Нижняя часть рамки может использоваться как упор во время стрельбы. Изобретение, разработанное на предприятии «ДОСААФ» в Санкт-Петербурге, уже применяется при проведении стрельб в московских стрелково-спортивных клубах ДОСААФ.

Председатель столичного регионального отделения ДОСААФ Вячеслав Ниниченко, выступая на форуме, сообщил: «Станок подходит для массовых стрельб из гражданского оружия как на открытых стрельбищах, так и в крытых тирах. Благодаря станку стрелки могут вести огонь в строго указанном секторе. Такая инновация делает стрельбы безопасными для тех, кто находится на территории стрелкового объекта».

В пленарном заседании принимали участие руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин и представители межотраслевого кластера спортивной индустрии. Мероприятие проводилось впервые в цифровом формате и было посвящено инновациям, которые создаются для спорта и здорового образа жизни.

Организатором форума выступило Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития.

Новое изобретение ДОСААФ имеет большое значение в свете некоторых инцидентов, которые происходили в различных тирах страны. Три года назад в Москве 15-летний подросток на занятиях стрелкового клуба выстрелил в инструктора с целью завладеть оружием, ранение оказалось смертельным. 28 октября текущего года из-за неосторожного обращения с оружием пострадал курсант Академии РВСН на учениях в тире, пуля случайно попала ему в голову, в настоящее время молодой человек находится в реанимации, сообщает РЕН ТВ. В приведенных примерах в качестве учебного оружия использовались пистолеты. Но в тирах существует возможность стрельбы из практически любого стрелкового оружия, и длинные стволы также могут стать участниками непредвиденных ситуаций. Несмотря на то, что инструкторы – это люди, связанные с оружием по роду профессиональной деятельности, обладают высокой аккуратностью в обращении с ним, при этом у неопытных стрелков на стадии подготовки могут происходить нежелательные и случайные действия, когда, например, может «повести руку», или от сильной отдачи в плечо произойдет разворот ствола. Курс безопасного обращения с оружием необходим для желающих «иногда пострелять» в тире и для тех, кто в течение продолжительного времени увлекается этим видом спорта. У спортсменов, профессионально занимающихся стрельбой и отстреливающих по 100-150 тысяч патронов, несчастных случаев от неосторожного обращения с оружием, как правило, не бывает, пишут эксперты. Одним из главных постулатов стрелков является то, что оружие на учениях всегда должно быть направлено только в одну сторону - на мишень. Инновационное изобретение ДОСААФ делает это правило безусловным, фиксируя оружие в заданном и безопасном для окружающих направлении. Кроме того, крытые, полуоткрытые и открытые тиры (стрельбища) и стрелково-стендовые комплексы должны соответствовать требованиям по технической укрепленности и безопасности.

Ирина Дронина