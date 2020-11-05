Специалисты РКС стали лауреатами премии Правительства за систему мониторинга Земли

Специалистам холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») присуждена премия Правительства Российской Федерации 2020 года в области науки и техники за работу по созданию и целевому применению инновационной космической системы комплексного мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В».

Звания почетных лауреатов премии присвоены руководителю работы, кандидату технических наук, директору проектов – заместителю генерального конструктора Виктору Селину, кандидату технических наук, руководителю сектора Александру Фролову, руководителям отделов Юрию Веремчуку и Светлане Жидковой.

Инновационная космическая система комплексного мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» предназначена для картографирования, обнаружения очагов лесных пожаров. Она применяется для контроля крупных выбросов загрязняющих веществ в природную среду и регистрации аномальных явлений. Ее также возможно использовать для прогнозирования землетрясений.

С помощью системы ведется мониторинг сельскохозяйственной деятельности, водных и прибрежных ресурсов, земле- и лесопользования, а также осуществляется высокооперативное наблюдение земной поверхности с высоким пространственным разрешением в видимом диапазоне спектра.

Лауреат премии, руководитель работы Виктор Селин: «Начиная с даты вывода на орбиту первого из спутников группировки в 2012 году космическая система «Канопус-В» была задействована в оперативной деятельности МЧС России и Росгидромета и помогла локализовать более восьмисот чрезвычайных ситуаций на территории России. Прямой экономический эффект от поставки данных космической системы превысил 50 миллиардов рублей».

Лауреат премии, руководитель сектора Александр Фролов: «Сегодня система космических аппаратов обеспечивает максимальный обзор территории России и съемку для сплошного ее покрытия. Полоса обзора составляет две тысячи километров, а любой район территории России система может наблюдать 2–3 раза за сутки. Фактически это, например, позволяет МЧС оперативно выявлять малейшие очаги лесных пожаров на ранней стадии и обеспечить мониторинг любых чрезвычайных ситуаций».

Спутники серии «Канопус-В» относятся к классу аппаратов дистанционного зондирования Земли. Они применяются для оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. Пользователями информации аппаратов серии «Канопус-В» являются МЧС, Министерство природных ресурсов и экологии, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Российская академия наук, а также другие ведомства и коммерческие заказчики.

Для космических аппаратов серии «Канопус-В» в РКС также разработана и произведена радиолиния передачи целевой информации и телекомандная система управления.