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Известия.ru

Летающий автомобиль разрабатывают в Воронеже

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Scienex
Рисунок летающего автомобиля воронежского стартапа Scienex.
Источник изображения: www.instagram.com/scienex_technology/

В рамках разработки летающего автомобиля воронежский стартап Scienex успешно испытал систему управления. Полноценный прототип аппарата может появиться в 2021 году. Ориентировочно его себестоимость оценивается в 200 тыс. долларов. Как рассказал основатель компании Евгений Тырнов, стратегия предполагает выход на рынок перевозки людей и грузов.

Разработка аппарата, как и испытания, проходит в Воронеже, передает ИА «Абирег». Летающий автомобиль получил название Flyter. Его аэродинамическая форма не имеет аналогов, уверяют в компании.

«На первый взгляд даже не будет понятно, за счет чего он летает. При этом он безопаснее, компактнее и почти идеально подходит для городской среды», – отметил Евгений Тырнов. Над созданием Flyter трудится большая команда, которую возглавляет один из лучших специалистов по авиатехнологиям в России.

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Страны
Россия
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