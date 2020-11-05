Летающий автомобиль разрабатывают в Воронеже

В рамках разработки летающего автомобиля воронежский стартап Scienex успешно испытал систему управления. Полноценный прототип аппарата может появиться в 2021 году. Ориентировочно его себестоимость оценивается в 200 тыс. долларов. Как рассказал основатель компании Евгений Тырнов, стратегия предполагает выход на рынок перевозки людей и грузов.

Разработка аппарата, как и испытания, проходит в Воронеже, передает ИА «Абирег». Летающий автомобиль получил название Flyter. Его аэродинамическая форма не имеет аналогов, уверяют в компании.

«На первый взгляд даже не будет понятно, за счет чего он летает. При этом он безопаснее, компактнее и почти идеально подходит для городской среды», – отметил Евгений Тырнов. Над созданием Flyter трудится большая команда, которую возглавляет один из лучших специалистов по авиатехнологиям в России.