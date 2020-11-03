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Интерфакс-АВН

Более 1,8 тыс. гектаров леса подожгли азербайджанские военные белым фосфором в Карабахе, заявляют в непризнанной НКР

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Древняя земля Нагорного Карабаха вызывает бурные эмоции у всех, кто считает себя к ней причастным
Древняя земля Нагорного Карабаха вызывает бурные эмоции у всех, кто считает себя к ней причастным.
Источник изображения: Илья Питалев/РИА «Новости»

Ереван. 2 ноября. ИНТЕРФАКС - Вооруженные силы Азербайджана, применяя запрещенные снаряды с белым фосфором, подожгли в Нагорном Карабахе 1,8 тыс. гектаров лесных массивов, заявил омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Артак Бегларян.

"В последние дни, параллельно с обстрелами населенных пунктов, азербайджанские вооруженные силы целенаправленно поджигают лесные массивы Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ), по предварительным данным, в основном, с применением запрещенных снарядов с белым фосфором", - сообщил Бегларян в своем телеграмм-канале.

"По предварительной информации, уже подожжено 1815 га лесных массивов, но пожары продолжаются в разных местах, есть тенденция к быстрым темпам распространения", - добавил он.

По его словам, учитывая размеры и географический охват выжженных лесов, население Нагорного Карабаха сталкивается с экологической катастрофой, которая подрывает экологическую безопасность в регионе и имеет опасные долгосрочные последствия для жизни и здоровья жителей Карабаха.

В субботу пресс-служба министерства обороны непризнанной НКР сообщила, что вооруженные силы Азербайджана применили запрещенное Женевскими конвенциями оружие.

"Противник применил запрещенные Женевскими конвенциями и содержащие химические элементы, в частности, белый фосфор, вооружение", - говорилось в сообщении.

Азербайджан применяет фосфорные боеприпасы против населения Нагорного Карабаха, стремясь уничтожить его, подчеркнул глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

"Азербайджан применил фосфорные боеприпасы в Карабахе над лесами, недалеко от жилых районов с большим количеством мирных жителей. То, что делает Азербайджан - это полное неуважение к своим обязательствам, продолжающаяся агрессия, уничтожение гражданского населения", - написал Мнацаканян в твиттере.

В Минобороны Азербайджана со своей стороны опровергли заявления армянской стороны об использовании запрещенных видов оружия.

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