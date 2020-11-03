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ТАСС

Два спутника "Глонасс" временно вывели из орбитальной группировки на техобслуживание

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ГЛОНАСС-М
Навигационный спутник "ГЛОНАСС-М".
Источник изображения: politikus.ru

Речь идет о спутниках "Глонасс-М" №730 и №736

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Спутники "Глонасс-М" №730 и №736 временно выведены из состава орбитальной группировки на техническое обслуживание, сообщается в понедельник на сайте Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения.

"Временно выведен [из группировки]", - говорится в строках состояния обоих аппаратов.

Аппарат "Глонасс-М" номер 730 был запущен 14 декабря 2009 года и 30 января 2010 года введен в эксплуатацию. Спутник "Глонасс-М" номер 736 был запущен 2 сентября 2010 года м введен в эксплуатацию 4 октября 2010 года.

В настоящее время в составе орбитальной группировки ГЛОНАСС находятся 28 спутников, из них 22 аппарата используются по целевому назначению, один аппарат находится на этапе ввода в систему, три спутника временно выведены из состава орбитальной группировки на техобслуживание, еще один аппарат - в орбитальном резерве, и один спутник - на этапе летных испытаний.

Для покрытия всего земного шара требуется 24 работающих аппарата "Глонасс".

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Страны
Россия
Продукция
Глонасс-М
Проекты
ГЛОНАСС
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