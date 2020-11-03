Звездный устав: космической отрасли прописали ускорение

Президент потребовал оперативно принять программы по разработке сверхтяжелого ракетного комплекса и развитию «Сферы»

Владимир Путин остался неволен медлительностью «Роскосмоса», который до сих пор не утвердил ряд новых программ. Сред них разработка ракетного комплекса сверхтяжелого класса, дальнейшее развитие системы ГЛОНАСС и создание космической группировки в рамках проекта «Сфера». Оперативно утвердить и определиться с объемами бюджетных ассигнований на них президент потребовал на совещании по финансированию и развитию космической отрасли, которое 2 ноября прошло в режиме видеоконференции. Опрошенные «Известиями» эксперты предупредили: ускориться с принятием той же «Сферы» действительно необходимо — промедление может обернуться тем, что российские услуги по обеспечению всемирного интернета могут оказаться невостребованными.

Главные приоритеты

Развитие космической отрасли остается одним из главных направлений для России. Поэтому даже в условиях пандемии COVID-19, когда повестка перегружена сообщениями о росте заболеваемости и смертности от коронавируса, Владимир Путин нашел время для проведения профильного совещания. Во время встречи, большая часть которой оказалась недоступной для широкой публики, президент обозначил главные приоритеты в космической сфере. По его словам, речь идет о совершенствовании своей космической инфраструктуры, наращивании и качественном улучшении орбитальной группировки космических аппаратов, ритмичном продолжении пилотируемых программ, создании перспективной линейки ракетных комплексов, а также в целом увеличении доли инновационной космической техники, продукции и услуг.

Решение этих стратегических задач имеет огромное значение для РФ, уверен он. В частности, для эффективного развития российской экономики, повышения безопасности государства и сохранения лидерства страны на глобальном космическом рынке, где конкуренция динамично растет, пояснил Владимир Путин. Тем не менее, не все пока идет по плану. Как отметил президент, «Роскосмосу» ранее было поручено подготовить ряд новых программ, в том числе направленных на разработку ракетного комплекса сверхтяжелого класса, на создание космической группировки в рамках проекта «Сфера», а также на дальнейшее развитие системы ГЛОНАСС.

— Однако, как я вижу по представленной информации, указанные программы до настоящего времени не утверждены, — посетовал глава государства. — Сразу подчеркну: сделать эту работу нужно в самое ближайшее время, в том числе оперативно определиться с необходимыми объемами бюджетных ассигнований на эти программы.

«Сфера» представляет собой аналог системы Starlink, рассказал «Известиям» научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев. Starlink — глобальная спутниковая система компании Илона Маска SpaceX, которая должна обеспечить высокоскоростным широкополосным доступом в интернет места, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным. SpaceX планирует предоставить коммерческие услуги интернет-связи в северной части США и Канаде в 2020 году, а к 2021 году по всему миру.

По мнению эксперта, медлительность с запуском «Сферы» может привести к тому, что российские услуги по обеспечению всемирного интернета могут попросту оказаться невостребованными, поскольку программа Илона Маска уже скоро начнет работать.

Деньги с целью

Кроме того, необходимо сформировать согласованную позицию по вопросам финансирования Федеральной космической программы на 2016–2025 годы, добавил Владимир Путин. По ее линии реализуется значительное количество важных проектов, в частности в области пилотируемой космонавтики, отметил он. Владимир Путин констатировал, что исполнение этих программ, выпуск передовой космической продукции и строительство наземной инфраструктуры требует весомых денежных вложений. Однако сейчас на фоне борьбы с коронавирусом в серьезной финансовой поддержке нуждаются и другие области, включая систему здравоохранения.

Потому при определении объемов финансирования космических программ крайне важно объективно оценить имеющийся научный, технологический, производственный потенциалы организаций и предприятий отрасли, чтобы направить бюджетные средства на проекты, реализация которых наиболее актуальна и способна дать максимальную положительную отдачу, уверен президент.

— Конечно, нужно стремиться к тому, чтобы уже в ближайшей и среднесрочной перспективе все эти работы принесли ощутимую пользу, причем экономике в целом, промышленности в целом, в том числе за счет более широкого предоставления таких востребованных сегодня сервисов как навигация, связь, телевещание, дистанционное зондирование земли, — заявил Владимир Путин.

По мнению главы государства, для достижения поставленных перед российским ракетно-космическим комплексом целей необходимо более активно использовать инструменты государственно-частного партнерства, привлекать по возможности внебюджетные и заемные средства. Таким образом, важно искать дополнительные ресурсы, которые снизят зависимость отрасли от бюджетного финансирования и дадут ей хороший стимул для развития, подытожил он.

— Есть направления в космической сфере, которые приносят деньги, но не надо забывать, что они основаны на фундаментальной науке, которая развивалась 20-30-40 лет назад. И без нее сейчас не было бы ни связи, ни навигации, ни GPS и ГЛОНАСС. Сейчас нужно двигаться вперед, а значит развивать фундаментальную науку, которая через какое-то время станет практически выгодной. Пока сложно сказать, как это будет связано с исследованием черных дыр, экзопланет, большого взрыва. Но это точно произойдет, — отметил в беседе с «Известиям» академик РАН, научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый.

Космическая отрасль должна быть одним из приоритетных направлений в России, уверена космонавт, депутат Госдумы Елена Серова. По ее словам, все страны, которые способны тянуть это направление, вкладывают большие деньги в развитие космической сферы, стараясь получить максимальную отдачу. Несмотря на то, что это направление не приносит быстрой прибыли, оно позволит в дальнейшем странам развиваться и занимать лидирующие позиции на мировой арене, подчеркнула она.

— Нам надо приложить все силы, по максимуму, для того, чтобы мы не сдали лидирующие позиции, на которых мы сейчас находимся, — заявила «Известиям» политик.

В этот же день Владимир Путин по видеосвязи встретился с участниками финала Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена», который проходит в «Артеке». Молодые люди рассказывали президенту не только о своих планах на будущее, но и приглашали главу государства посетить их родные места и просили передать через камеру привет своим родителям. Одна девушка и вовсе спела песню.

— Считаю, что конкурс должен стать ежегодным. И те ребята, кто не войдёт в число победителей в этом году, смогут вновь попробовать свои силы в конкурсе «Большая перемена» в будущем, — предложил президент.

Он добавил, что государство и дальше будет создавать все необходимые условия, чтобы подростки состоялись в жизни и смогли проявить свои таланты. «Это, без всякого преувеличения, наша общенациональная цель», — резюмировал Владимир Путин.

Дмитрий Лару