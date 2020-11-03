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Российская газета

Разведку оснащают новой техникой

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Комплекс "Стрелец"
Военнослужащие с комплексом разведки управления и связи "Стрелец". Для Арктики разработана модификация "Стрельца", которая позволит потерявшемуся бойцу вернуться на базу с помощью навигационной системы ГЛОНАСС. Кроме того, по данным разработчиков, комплекс может переходить в режим радиомаяка, передавая сигнал на расстояние 50 км.
Источник изображения: Донат Сорокин/ТАСС

Новейшие технические средства разведки в 2,5 раза сократили время на обнаружение и уничтожение цели. При этом снизился риск быть самому убитым. Об этом сообщил замначальника Главного штаба Сухопутных войск по разведке генерал-майор Алексей Белоусов.

По его словам, в воинских частях сейчас активно используют комплексы разведки, управления и связи "Стрелец-М", новейшие радиостанции, современные оптико-электронные и радиолокационные средства.

Они позволяют не только отследить действия противника даже при плохой погоде, но и в режиме реального времени вскрывать его объекты в глубоком тылу. "А благодаря сейсмическим датчикам можно распознавать передвижение техники, людей. Вся эта информация тут же идет на пункт управления разведкой и используется незамедлительно", - пояснил Белоусов в интервью "Красной звезде".

Вслед за спецназом разведку Сухопутных войск оснащают и бронеавтомобилями "Тигр-М" с боевым модулем дистанционного управления "Арбалет-ДМ". Только в нынешнем году этим подразделениям передадут, по меньшей мере, полтора десятка универсальных машин.

"Тигр" может скрытно перемещаться по оврагам и ущельям, взбираться на крутые косогоры, достаточно быстро ездить по пересеченной местности и оперативно доставлять разведчиков в нужную точку. Ему не страшен огонь из стрелкового оружия и взрывные устройства малой мощности.

Установка на них модуля дистанционного управления сделала бронеавтомобили еще более мощными и защищенными. Известно, к примеру, что "Арбалет-ДМ" полностью стабилизирован и имеет возможность захвата и автоматического сопровождения цели. Что позволяет оператору вести эффективный огонь как с места, так и в движении.

Телевизионная камера модуля дает возможность распознавать мишени типа БТР на расстоянии 2,5 километра, а тепловизионная - до 1,5 километра. Прицельный комплекс "Арбалета-ДМ" снабжен еще и лазерным дальномером. Сам модуль способен работать при температурах от -40 до +50 градусов, что дает возможность использовать его в любой климатической зоне нашей страны и за ее пределами.

На бронеавтомобиле устанавливают 12,7-мм пулемет "Корд" с боекомплектом 450 патронов или 7,62-мм пулемет ПКТМ с 750 патронами. Другой вариант оснащения - автоматический станковый гранатомет АГС-17 "Пламя". На модуле имеются четыре пусковые установки дымовых гранат 3Д6, 3Д6М или 3Д17.

Модуль дистанционного управления на броневике позволяет вести огонь как с места, так и в движении

Система управления "Арбалетом" предполагает ведение записи поступающей по видеоканалам информации. Это позволяет анализировать действия оператора и экипажа бронемашины на различных этапах боя.

К тому же модуль можно подключать к бортовой информационно-управляющей системе боевых машин и наделять функцией автоматического ведения боевых действий. То есть "Арбалет-ДМ" способен действовать фактически как боевой робот.

И еще одно важное свойство этой техники. Помимо "Тигра", модуль дистанционного управления подходит для других бронированных машин, в частности, для бронеавтомобилей семейства "Тайфун" и многоцелевого армейского тягача МТ-ЛБ. Вот почему его разработчики говорят об универсальности применения "Тигра" с "Арбалетом". Комплекс на самом деле подходит и для разведки местности, и для сопровождения колонн на марше, и для обеспечения охраны в районах развертывания войск.


Юрий Гаврилов

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  • В новости упоминаются
Продукция
АГС-17
Арбалет-ДМ
Корд
МТ-ЛБ
ПКТМ
Стрелец
Тигр-М
Проекты
Робот
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