Американцы начали готовить операторов палубных беспилотных заправщиков

Испытательная эскадрилья VX-1 ВМС США приступила к подготовке операторов перспективных палубных беспилотных летательных аппаратов-заправщиков MQ-25A Stingray. Как пишет Flightglobal, подготовка операторов проводится с помощью симулятора на компьютере. Первый курс подготовки продолжался три дня; он проходил на предприятии американского авиастроительного концерна Boeing в Сент-Луисе в Миссури.

Boeing выиграл тендер на разработку палубного беспилотника MQ-25 в 2018 году. Компания получила контракт ВМС США на разработку, производство и проведение испытаний четырех аппаратов. После успешного завершения этого этапа концерн может получить контракт на производство еще 68 аппаратов.

MQ-25 получил трапециевидный в сечении фюзеляж и крыло нормальной стреловидности. Кили аппарата имеют большие углы наклона и в полете также выполняют роль горизонтальных стабилизаторов. Сопло двигателя выполнено плоским для уменьшения заметности беспилотника в радиолокационном и инфракрасном спектрах.

Первый полет MQ-25A совершил в сентябре 2019 года. Планируется, что летные испытания аппарата будут проводиться на протяжении полутора лет. Такие проверки позволят получить полную информацию о работе всех систем беспилотника, включая и заправочную, а также доработать их.

Затем концерн Boeing приступит к расширенным испытаниям четырех опытных летных образцов MQ-25, первый из которых должен быть передан военным уже в 2021 году. ВМС США планируют принять новый беспилотник на вооружение в 2024 году.

Операторы MQ-25A, подготовкой которой занялись ВМС США, будут участвовать в летных испытаниях перспективного палубного беспилотника. Кроме того, специалисты должны подготовить предложения по доработке самого симулятора.

Ранее сообщалось, что Boeing установил на палубный беспилотник MQ-25A заправочное оборудование. Аппарат получил один подвесной контейнер с системой «шланг-конус». На беспилотнике контейнер подвесили на пилоне под левой консолью крыла.

Василий Сычёв