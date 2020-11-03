Квадрокоптер впервые провел в воздухе больше 10 часов.

Испанская компания Quaternium Technologies установила рекорд продолжительности полета квадрокоптеров — ее дрон провел в воздухе 10 часов и 14 минут. Предыдущий рекорд принадлежал ей же и составлял 8 часов и 10 минут.

Электрические мультикоптеры, особенно квадрокоптеры — это простая в производстве и управлении конструкция, которая позволяет не использовать сложный автомат перекоса или другие механизмы. Для выполнения любых маневров мультикоптеру достаточно поменять тягу на винтах с нужным соотношением. Но эта простота обуславливает низкую энергоэффективность такой схемы управления по сравнению с вертолетной, где как раз используется автомат перекоса.

Кроме того, в электрических дронах энергия запасается в литиевых аккумуляторах, которые по плотности энергии очень далеки от сжигаемого жидкого топлива. Но если размеры и грузоподъемность дрона позволяют, его можно оснастить гибридной системой выработки энергии. В ней за вращение винтов отвечают электромоторы, но получают электричество они не из двигателя внутреннего сгорания.

За последние годы разработчики гибридных дронов достигли большого прогресса: в конце 2017 года Quaternium Technologies установила рекорд, составивший 4 часа и 40 минут, через полтора месяца китайцы добились результата в семь с лишним часов. Теперь испанская компания вновь побила рекорд (он был установлен ее же инженерами в марте 2020 года).

Во время недавнего рекордного полета инженеры использовали последнюю модификацию гибридного дрона HYBRiX. Они закрепили на его нижней части бак на 16 литров бензина АИ-95 с небольшим добавлением масла. В новой версии специалисты поставили новую инжекционную систему от компании Löweheiser, которая имеет массу 40 грамм и большую эффективность, чем предыдущая. Это позволило более точно отстроить расход топлива и снизить его. В результате дрон провисел в воздухе 10 часов и 14 минут.

Классические квадрокоптеры тоже получают все большую продолжительность полета. К примеру, в мае DJI представила дрон Matrice 300 RTK, способный проводить в воздухе 55 минут.

Григорий Копиев