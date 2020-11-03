Рогозин указал на внесение космических программ в правительство в срок

Проекты программ по созданию ракетно-космического комплекса сверхтяжелого класса и многоспутниковой орбитальной группировки «Сфера» были внесены в правительство РФ в установленные сроки. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ответ на слова президента России Владимира Путина о срыве сроков по космическим программам.

По словам топ-менеджера, проекты внесли в кабмин в августе этого года. С их утверждением тянет правительство, уверен он.

«Надеюсь, что после сегодняшнего совещания у В.В. Путина объемы их финансирования будут согласованы, а сами программы — приняты», — написал Рогозин на своей странице в Twitter.

Также глава «Роскосмоса» выразил благодарность главе государства за поддержку развития научного космоса. По мнению Рогозина, это стало важным итогом совещания у президента.

Ранее в понедельник он сообщил, что программы создания сверхтяжелой ракеты и группировки «Сфера» будут приняты до конца года. В этот же день Путин на совещании отметил задержки в утверждении ряда программ ракетно-космической отрасли и потребовал доложить об их причинах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков