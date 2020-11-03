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Известия.ru

РФ запланировала запуск узлового модуля к МКС на сентябрь 2021 года

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/NASA/Bill Ingalls

Российский узловой модуль «Причал» планируют отправить к Международной космической станции (МКС) в сентябре 2021 года. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщил заместитель директора департамента пилотируемых программ «Роскосмоса» Владимир Данеев.

«Сейчас мы планируем его запуск на сентябрь месяц ориентировочно», — сказал Данеев во время онлайн-встречи по случаю 20-летия пилотируемой работы МКС, передает ТАСС.

Всего Россия планирует запустить к МКС три новых модуля: многоцелевой модуль «Наука», узловой модуль «Причал» и научно-энергетический.

12 октября гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял, что в 2021 году планируется запуск двух российских модулей на МКС. По его словам, планируется запустить многоцелевой лабораторный модуль «Наука», спустя полгода после его запуска будет введен в состав станции узловой модуль «Причал».

Первоначально запустить модуль «Наука» планировалось в мае 2020 года, а до этого — в июле. В декабре 2019 года Рогозин заявил о возможном переносе мероприятия на 2021 год.


20 октября сообщалось, что российский космонавт Сергей Рыжиков принял командование МКС от американца Кристофера Кэссиди. Отмечается, что Кэссиди передал россиянину символический ключ от МКС в американском модуле Destiny в присутствии экипажа из шести человек.


Фото: commons.wikimedia.org/NASA/Bill Ingalls

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