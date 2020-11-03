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Российская газета

Корабль "Петр Моргунов" возобновил прерванные из-за COVID-19 испытания

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Источник изображения: Пресс-служба ПСЗ "Янтарь"

Большой десантный корабль "Петр Моргунов", построенный на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", возобновил государственные испытания. Ранее они были прерваны из-за вспышки COVID-19 на борту. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу завода.

Сегодня, 2 ноября, корабль покинул акваторию предприятия и вышел в море. В рамках завершения программы испытаний специалисты проверят функционирование артиллерийского комплекса и работу палубной авиации.

Напомним, членов экипажа "Петра Моргунова" госпитализировали с диагнозом COVID-19 в конце сентября. Всего на борту корабля находилось 219 человек, у 41 из них результат лабораторного исследования на коронавирус оказался положительным.

Справка "РГ"

Новейший большой десантный корабль "Петр Моргунов" - это первый серийный БДК проекта 11711. Корабли этого проекта способны принять на борт до 13 единиц тяжелой техники (танков) или до 36 боевых машин пехоты или бронетранспортеров, а также личный состав десантно-штурмовых подразделений. Испытания БДК начались в декабре прошлого года. В мае 2020-го "Петр Моргунов" вышел на финальную стадию заводских ходовых испытаний в Балтийское море.


Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)

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  • В новости упоминаются
Компании
Янтарь ПСЗ
Проекты
11711
2020-й год
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