Узловой модуль "Причал" отправят к МКС в сентябре 2021 года

Москва. 2 ноября. ИНТЕРФАКС - Все производственные работы с узловым модулем "Причал" завершены, его отправка к Международной космической станции (МКС) запланирована на сентябрь 2021 года, сообщил заместитель директора Департамента пилотируемых космических программ "Роскосмоса" Владимир Данеев.

"Модуль на сегодняшний день изготовлен и ждет своей очереди. Мы его сможем пристыковать только после МЛМ (многофункционального лабораторного модуля "Наука" - "ИФ"). Сейчас мы планируем его запуск на сентябрь ориентировочно", - сказал Данеев на онлайн-встрече по случаю 20-летия пилотируемой работы МКС.

Он также пояснил, что "Причал" будет пристыкован к МЛМ "Наука", а его главным предназначением станет расширение возможностей дополнительного наращивания российского сегмента за счет наличия множества стыковочных узлов.

Ранее в понедельник глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск модуля "Причал" запланирован на осень 2021 года. Он также выразил уверенность в том, что у МКС "есть еще серьезное будущее", упомянув о планах отправки на станцию МЛМ "Наука".

Сроки запуска модуля неоднократно переносились. Изначально пуск был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год, как сообщалось, из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак, кроме того, решается вопрос о замене баков МЛМ на баки от разгонного блока "Фрегат".

2 апреля Рогозин сообщил, что запуск модуля произойдет в начале 2021 года.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Россия ведет переговоры с партнерами по станции о продлении ее эксплуатации до 2030 года.

В данный момент Россия планирует запустить к МКС три новых модуля: "Наука", узловой модуль "Причал" и научно-энергетический. Как сообщал в интервью "Интерфаксу" гендиректор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов, дооснащение российского сегмента МКС данными модулями позволит в течение трех лет сделать его независимым.