Запуск узлового модуля к МКС запланирован на сентябрь 2021 года

Модуль "Наука" запустят в конце апреля 2021 года

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Роскосмос планирует запустить узловой модуль "Причал" в сентября 2021 года. Об этом сообщил замдиректора департамента пилотируемых программ Роскосмоса Владимир Данеев в понедельник.

"Сейчас мы планируем его ["Причала"] запуск на сентябрь месяц ориентировочно", - отметил Данеев во время онлайн-мероприятия, организованного по случаю 20-летия полета МКС в пилотируемом режиме.

Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" запустят к МКС в конце апреля 2021 года. "Дата пуска модуля "Наука" предварительно - конец апреля, но мы сейчас посмотрим по программе полета, чтобы более комфортно довести его до станции, потому что лететь он должен примерно неделю", - сказал Данеев.