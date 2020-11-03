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ТАСС

Рогозин: программы создания сверхтяжелой ракеты и группировки "Сфера" примут до конца года

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Вид на Землю из космоса. Архивное фото
Вид на Землю из космоса. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Shane Kimbrough/NASA

Глава Роскосмоса поблагодарил президента за поддержку развития научных космических программ

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин уверен, что программы создания сверхтяжелой ракеты и спутниковой группировки "Сфера" будут приняты до конца года после прошедшего в понедельник совещания по ракетно-космической промышленности у президента РФ Владимира Путина.

"Уверен, что теперь согласование программ создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса и многоспутниковой группировки "Сфера" ускорится и они будут приняты до конца текущего года", - написал Рогозин на своей странице в Facebook.

Глава Роскосмоса также поблагодарил президента за поддержку развития научных космических программ.

При этом на своей странице в Twitter Рогозин отметил, что проекты программ создания сверхтяжелой ракеты и многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера" были внесены в правительство РФ в августе. "Надеюсь, что после сегодняшнего совещания у В. В. Путина объемы их финансирования будут согласованы", - написал он.

Ранее Путин указал на задержки с утверждением некоторых программ в космической отрасли, поручения по подготовке которых были даны Роскосмосу, и указал на необходимость оперативно исправить ситуацию. В частности, речь шла о программе разработки ракетного комплекса сверхтяжелого класса, создания космической группировки "Сфера", а также дальнейшего развития системы ГЛОНАСС.

Глава государства также отметил, что "нужно сформировать согласованную позицию по вопросам финансирования федеральной космической программы на 2016-2025 годы".

Программа "Сфера"

О программе "Сфера" Путин рассказал на прямой линии 7 июня 2018 года. Тогда он отметил, что Россия планирует запустить более 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщал ранее в интервью газете "Ведомости", что правительство заложило в бюджет на 2020-2022 годы проект создания российской орбитальной спутниковой группировки "Сфера". На него за этот период выделят более 10 млрд рублей.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
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